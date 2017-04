La Febbre torna il 24 aprile con Lion

Lunedì 24 aprile, dopo Pasqua, nuovo appuntamento della Febbre del Lunedì Sera, la rassegna/cineforum di Sentieri del Cinema nella nuova casa del Multiplex Skyline del Centro Sarca

Dopo il ritorno de La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane – e dopo la buona prova di Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, votato dal pubblico con un bel 39,8 – l’appuntamento interrompe la programmazione per una settimana per le feste di Pasqua. Ripartiremo lunedì 24 aprile, nella nuova casa del Multiplex Skyline del Centro Sarca, con Lion – La strada verso casa di Garth Davis.

Sono inseparabili, Saroo e il fratello maggiore Guddu che va in giro a procurarsi cibo e beni (anche rubando) da scambiare o vendere per sostenere la famiglia, con una madre “bellissima” e sola che tira avanti a fatica con tre figli (c’è anche una bimba molto piccola) dentro una baracca in un villaggio nell’India più povera. Una notte Guddu e Saroo escono a cercare balle di fieno da portare a casa, ma Saroo crolla dal sonno e si ferma a dormire su una panchina, in una stazione ferroviaria. Quando si sveglia il piccolo si spaventa e sale sul primo treno che vede passare. Un treno che lo porta dalla parte opposta, a 1.600 chilometri di distanza, in una metropoli enorme e caotica come Calcutta: solo, impaurito, lontanissimo da casa. Mentre la famiglia non sa dove trovarlo. Saroo non sa spiegare a chi lo trova – non conosce il bengalese, oltre tutto –da dove provenga. Finirà in un orfanatrofio e quindi adottato da una coppia di coniugi in Australia, che lo accolgono e lo amano. «La storia è irresistibile: prende da subito lo spettatore e non lo molla più», come spiega Antonio Autieri nella sua recensione. «Ci sono, inoltre, molti aspetti sicuramente sinceri: la descrizione realistica della povertà del contesto in cui è nato Saroo, il suo sguardo smarrito e impaurito, la bella famiglia che lo accoglie (bravissima Nicole Kidman, in una delle sue prove più toccanti, grazie a un personaggio di madre ben scritto e davvero indimenticabile), le differenze con l’altro fratello adottato che non riesce a vivere con serenità la sua vita». E se nella parte australiana il film usa qualche convenzione, il finale chiude il cerchio in modo bello e vero, sicuramente toccante grazie anche agli inserti dei “veri” personaggi della storia.

Approfondiremo insieme i temi del film lunedì 24 al termine della proiezione. Non cambia lo schema del nostro cineforum: una breve introduzione di un critico di Sentieri del Cinema prima della proiezione e poi la possibilità di fermarsi dopo il film per il “dibattito“, ovvero per analizzare insieme gli aspetti più importanti dell’opera. Come sempre, si inizia alle 21 puntuali: prezzo unico (più basso che negli ultimi anni…): 5 euro, 4 euro per i tesserati a Sentieri del Cinema; la tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 24 aprile, dopo la pausa di Pasqua, presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). A seguire, avremo l’1 maggio, La luce sugli oceani di Derek Cianfrance. Prendete il termometro, la Febbre è tornata!

https://youtu.be/B67iK0bH4O4