La Febbre e Ruffini presentano Up & Down

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 4 marzo con il divertente e commovente documentario diretto e interpretato da Paolo Ruffini, che sarà presente con noi in sala

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Green Book (che ha ottenuto dal pubblico un voto incredibile: 41,2° di “temperatura”), lunedì 4 marzo 2019 presenta Up & Down – Un film normale, il divertente e commovente documentario diretto e interpretato da Paolo Ruffini che sarà presente in sala!

È una compagnia teatrale piuttosto bizzarra quella che porta in scena lo spettacolo Up & Down: un comico, volto noto della tv, un ragazzo autistico e tanti attori con la Sindrome di Down. Loro sono i ragazzi della compagnia teatrale Mayor Von Frinzius diretta da Lamberto Giannini; lui è Paolo Ruffini, coregista di questo documentario che segue la sgangherata compagnia durante la preparazione dello spettacolo, con un mix di interviste, immagini di repertorio, backstage e filmati amatoriali.

«Ma», scrive Pietro Sincich nella sua recensione, «dimenticate il pietismo e il buonismo che spesso accompagnano la visione della disabilità: quella guidata dall’entertainer toscano è una banda di mascalzoni, colorata e colorita, di folli, eccentrici ed esuberanti artisti.

E lo sa bene Paolo Ruffini, innamorato perso dei suoi compagni di viaggio, verso i quali esprime una tenerezza sincera, da fratello più che da padre, guardandoli come sono, con curiosità, stupore e la certezza di potere imparare tanto da loro, in primis che la vita è bella, se si cerca la bellezza, sempre.E poi c’è il film, un centrifugato di sketch, momenti di comicità pura, spontaneità senza freni inibitori, scurrilità e politicamente scorretto, senza mai calcare la mano sulla retorica».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 4 marzo 2019 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 11 marzo con Il corriere – The Mule, diretto e interpretato da uno straordinario Clint Eastwood. Lunedì 18 marzo è la volta de Il primo re, il kolossal italiano diretto da Matteo Rovere.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!