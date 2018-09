La Febbre ritorna con Mission: Impossible – Fallout

Lunedì 17 settembre 2018 la nostra rassegna ricomincia con il sesto episodio della serie dedicata all’agente Ethan Hunt, interpretato come sempre da Tom Cruise.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema, che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, ritorna con un nuovo ciclo di appuntamenti. Lunedì 17 settembre si ricomincia con Mission: Impossible – Fallout di Christopher McQuarrie, interpretato come è consuetudine da Tom Cruise.

L’agente dell’IMF Ethan Hunt, reduce da una missione fallita, deve sventare un nuovo terribile attacco terroristico…

«Lunga vita a Ethan Hunt!», dice Elena Vagni nella sua recensione. «L’agente segreto dell’IMF dimostra, al sesto film della saga ormai più che ventennale, di essere ancora in pienissima forma. Gran parte del merito va a Tom Cruise, che alla “veneranda” età di 56 anni (veneranda per un film d’azione, s’intende), corre, salta, si arrampica e pilota elicotteri come un ragazzino, ma con nel volto e nel cuore tutti i segni dell’esperienza e della maturità, facendo di Hunt indubbiamente il personaggio simbolo della sua (scintillante) carriera ed evitando quell’effetto grottesco e un po’ deprimente che fanno in genere gli attori “anziani” quando riprendono i loro ruoli cult».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 17 settembre alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Qui è possibile scaricare la scheda del film.