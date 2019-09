La Febbre riparte con Mio fratello rincorre i dinosauri

La nostra rassegna ricomincia la programmazione stagionale lunedì 23 settembre con la commedia di Stefano Cipani, dal libro di Giacomo Mazzariol

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, ritorna nel rinnovato spazio di Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, con Mio fratello rincorre i dinosauri,commedia sulla famiglia diretta da Stefano Cipani, interpretata da Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

La nascita di un figlio con la sindrome di down movimenta la già numerosa famiglia Mazzariol. E soprattutto il fratello Giacomo, che da adolescente si vergognerà di lui fino a negarne l’esistenza a scuola

Presentato come evento speciale alle Giornate degli Autori alla recente Mostra di Venezia, Mio fratello rincorre i dinosauri è una commedia simpatica per ragazzi e per famiglie. «Il film», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «si appoggia su alcuni attori freschi e spigliati: su tutti il protagonista Francesco Gheghi nei panni di Giacomo e Lorenzo Sisto in quelli del piccolo Giò (vera forza del film), ma bravi anche Roberto Nocchi, ovvero l’amico e coscienza critica Vitto, e Arianna Becheroni nel ruolo della ragazza di cui si innamora Giacomo. Funzionano bene anche i genitori Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, che restituiscono sprazzi di dinamiche familiari credibili e offrono una bella immagine di genitori contemporanei, aperti al confronto ma senza abdicare alle responsabilità del ruolo.

Mio fratello rincorre i dinosauri è un bel modo di parlare di famiglia – positiva, per una volta – di adolescenza e di disabilità divertendo e senza troppi patetismi».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 23 settembre 2019 alle ore 21.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 30 settembre con Martin Eden, vincitore della Coppa Volpi a Venezia per l’interpretazione di Luca Marinelli, e il 7 ottobre con C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. E a seguire: Yesterday, il 14 ottobre; Ad Astra, ancora con Brad Pitt il 21 ottobre, mentre il 28 ottobre sarà la volta di Joker, vincitore del Leone d’oro alla Mostra di Venezia 2019.

