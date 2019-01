La Febbre riparte con La prima pietra

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 7 gennaio 2019 con la commedia di Rolando Ravello, interpretata da Corrado Guzzanti, Iaia Forte, Kasja Smutniak, Lucia Masciano, Serra Yilmaz, Valerio Aprea.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Bohemian Rhapsody (che ha ottenuto dal pubblico uno straordinario 40,9° di “temperatura” che lo proietta al primo posto stagionale), lunedì 7 gennaio 2019 presenta La prima pietra, di Rolando Ravello, con Corrado Guzzanti, Iaia Forte, Kasja Smutniak, Lucia Masciano, Serra Yilmaz, Valerio Aprea.

In una scuola multietnica, una sassata contro una finestra da parte di un ragazzino di origine straniera provoca un caso e scontri tra tutte le parti in causa.



«Rolando Ravello», scrive Luigi De Giorgio nella sua recensione «propone una commedia sopra le righe ma mai sbracata, divertente e pungente il giusto, con caratteri precisi e funzionali. A cominciare dal preside, interpretato da un controllato Corrado Guzzanti sempre dai tempi comici perfetti, che non fa il presepe per non turbare gli stranieri ma poi prepara una serata di canti e testi di tutte le religioni (…). Tratto dall’omonima commedia teatrale omonima di Stefano Massini, che ne adatta anche la sceneggiatura, La prima pietra è un coraggioso tentativo di satira dei costumi, in cui nessuno ne esce bene e in cui si scherza su tutte le parti in cause».

