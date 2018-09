La Febbre prosegue con L’uomo che uccise Don Chisciotte

Lunedì 1° ottobre la Febbre propone l’ultimo film di Terry Gilliam, interpretato da Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgard, Olga Kurylenko e Joana Ribeiro.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Gli Incredibili 2 (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,6° di “temperatura”), lunedì 1° ottobre 2018 presenta L’uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam.

Un cinico regista pubblicitario si imbatte in un vecchio attore impazzito che si crede Don Chisciotte e si ritrova immerso in diverse avventure.

«Questo ultimo film di Gilliam», scrive Riccardo Copreni nella sua recensione, «è un accumulo strutturale di idee e situazioni, tra un discorso metacinematografico, la commedia picaresca e le più sane e fanciullesche avventure fantastiche. È un picaresco lasciarsi immergere in questo gioco che è degno delle migliori narrazioni avventurose, di quell’avventura fanciullesca, ingenua che ormai al cinema si vede sempre meno». Notevole l’apporto dei due protagonisti, «Adam Driver (Kylo Ren nei nuovi Star Wars, e coprotagonista in Blackkklansman di Spike Lee che esce contemporaneamente a questo film) bravissimo nel ruolo del cinico regista che man mano ritorna ad essere sognatore, straordinariamente credibile anche nei flashback da ragazzo; e incredibile Jonathan Pryce, un attore noto al cinema solo in piccoli ruoli (ma uno dei pochi ruoli da protagonista fu proprio con Gilliam in Brazil), qua immenso come Don Chisciotte. E i duetti tra i due sono veramente divertentissimi. Degna di menzione è anche l’attrice portoghese Joana Ribeiro, Lady Dulcinea, qua all’esordio internazionale.».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 1° ottobre 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Tra le tante novità di quest’anno anche un Premio Fedeltà: quindi, conservate il biglietto del cinema!