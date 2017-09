La Febbre is coming… lunedì 18 riparte la nostra rassegna

Si riparte alla grande con il film del momento: “Dunkirk”, diretto da Christopher Nolan

Ripartirà la settimana prossima la nuova edizione de La Febbre del Lunedì Sera, che ogni settimana propone uno dei migliori film in programmazione nelle sale italiane, ad un prezzo ridotto. Anche quest’anno la rassegna si svolgerà presso il Multiplex Skyline di Sesto San Giovanni (MM5 fermata BIGNAMI). Si parte lunedì 18 alle ore 21.00 con un grande film, tra i più attesi della stagione: Dunkirk di Christopher Nolan, un avvolgente racconto sulla ritirata delle truppe Inglesi e Francesi dall’immensa spiaggia di Dunkerque durante la seconda Guerra Mondiale. Al termine della proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri. Al termine ci sarà il consueto gioco-quiz con il pubblico per vincere un biglietto gratis per una prossima proiezione. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i tesserati di Sentieri del Cinema!

A seguire avremo altri tre ottimi film:

il 25 settembre Miss Sloane di John Madden, con Jessica Chastain e Mark Strong;

il 2 ottobre Barry Seal di Doug Liman, con Tom Cruise e Domhnall Gleeson;

il 9 ottobre L’inganno di Sofia Coppola, con Nicole Kidman, Colin Farrell, Elle Fanning e Kirsten Dunst

Prendete il termometro, la Febbre è tornata… E passate parola: la Febbre di cinema è contagiosa!