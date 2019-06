La Febbre conclude la stagione con Solo cose belle

La Febbre del Lunedì Sera conclude la propria stagione lunedì 24 giugno con il piccolo e sorprendente film diretto da Kristian Gianfreda.

Prossimo appuntamento a settembre!

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Beautiful Boy (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 39,8° di “temperatura”), lunedì 24 giugno 2019 presenta Solo cose belle, piccolo e sorprendente film diretto da Kristian Gianfreda, che dopo un’ottima anche se limitata circolazione nelle sale italiane sta iniziando a girare anche all’estero (ottimi consensi al recente Brooklyn Film Festival).

In un paesino romagnolo una casa-famiglia molto “particolare” prende possesso di uno storico palazzo: chi sono queste strane persone? Diffidenze e ostilità non mancheranno…

«Solo cose belle – scrive Emanuela Genovese nella sua recensione – è un piccolo film “manifesto” centrato sull’importanza delle differenze, sulle paure e sui pregiudizi alimentati dalla cronaca quotidiana italiana e dalle dichiarazioni politiche contemporanee. Non ha gli stratagemmi del dramma, non dissotterra i sentimenti che inducono alla pietà, non è indulgente con l’errore. E infatti nel finale, c’è spazio non solo per consapevolezze nuove ma anche per dolorose sconfitte, separazioni: pagine che si chiudono e pagine che si aprono. E alla fine risulta un film convincente, in molti momenti divertente e a tratti anche commovente, capace di sottolineare il male nella nostra società, che si annida spesso in atteggiamenti protezionisti e poco genuini. Ma anche il bene, di cui a volte non riusciamo ad accorgerci».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 24 giugno 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas Centro Sarca (ex Multiplex Skyline), al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera riprende a settembre, dopo le vacanze estive in un rinnovato e ammodernato Notorious Cinemas Centro Sarca.

Buone vacanze a tutti!

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

La classifica aggiornata della Febbre del Lunedì Sera.