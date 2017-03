La Febbre cambia casa e riparte con La La Land!

- in APPUNTAMENTI

Torna la rassegna/cineforum del lunedì sera di Sentieri del cinema: dal 13 marzo a Skyline Multiplex

Buone notizie per gli appassionati di cinema della Febbre del lunedì sera, la rassegna di Sentieri del Cinema sui grandi film della stagione da vedere insieme ai nostri critici per parlarne insieme dopo la proiezione. Dopo un paio di mesi di sospensione, finalmente si riparte con il nostro cineforum!

La “Febbre”, dopo cinque anni, cambia sede ma di poco… Da lunedì 13 marzo ci trovate infatti presso il Multiplex Skyline, al terzo piano del Centro Sarca, il centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea lilla), fermata Bignami.

Location nuova, ma identica passione nel vedere film e parlare di cinema, con il consueto taglio approfondito ma “aperto”: un cineforum, in cui alla fine c’è il consueto “dibattito”, ma senza tic intellettuali o snobismi fuori luogo. Il cinema per noi è l’arte più popolare che c’è: e questo “taglio” lo portiamo nelle nostre serate e nei nostri incontri.

Quindi si riparte, lunedì 13 marzo. E il film è perfetto per festeggiare la comune voglia di cinema:

LA LA LAND, il film dell’anno con 6 premi Oscar (alla faccia del pasticcio e dell’ingiustizia finale sul premio principale…), che proietteremo in versione originale con i sottotitoli in italiano. Un film da vedere e rivedere, e discuterne insieme alla fine. E a seguire, avremo il 20 marzo Il diritto di contare di Theodore Melfi, storia vera emozionante e coinvolgente, e il 27 marzo La battaglia di Hacksaw Ridge, il nuovo grande film di Mel Gibson.

Come sempre, si inizia alle 21 puntuali: prima una breve presentazione, poi la proiezione e a seguire il dialogo finale con il pubblico. Prezzo unico (più basso che negli ultimi anni…): 5 euro, 4 per i tesserati a Sentieri del Cinema; la tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre, le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.



Insomma, riprendete il termometro: sta tornando la Febbre… Ci vediamo a Skyline!