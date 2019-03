La Febbre ai Cinema Days con Il professore e il pazzo

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 1 aprile con il film interpretato da due strepitosi attori: Mel Gibson e Sean Penn.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo La paranza dei bambini (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,5° di “temperatura”), lunedì 1 aprile 2019 presenta Il professore e il pazzo di P. B. Shemran, interpretato da due strepitosi attori: Mel Gibson e Sean Penn. E, in occasione dei Cinema Days (iniziativa promozionale dall’1 al 4 aprile), il prezzo del biglietto sarà di 3 euro per tutti .

Gran Bretagna, fine ‘800. Un’impresa gigantesca, dare alle stampe il primo dizionario completo della lingua inglese, pone le basi di uno straordinario rapporto tra un accademico britannico e un americano rinchiuso in un manicomio criminale.

«La vicenda di un autodidatta», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «chiamato a svolgere un compito titanico – e di un oscuro collaboratore a distanza, capace di scovare migliaia di voci e definizioni per il dizionario standosene rinchiuso in una cella, è una straordinaria apologia del rapporto umano e della possibilità di perdono e redenzione, fornite proprio dal filo delle parole e della bellezza del loro significato. Mel Gibson ancora una volta dimostra le sue conclamate capacità interpretative, nel ruolo di un uomo dalle umili origini, ma innamorato della lingua come possibilità di vera relazione tra gli uomini; uno studioso capace di non fermarsi di fronte ai preconcetti del tempo e di vedere il dono di questo strano rapporto che durerà negli anni. Sean Penn, da parte sua, carica la rappresentazione del suo personaggio con tutta la varietà di toni di una persona perennemente in bilico tra un’acuta lucidità e il tormento dei fantasmi da cui si sente perseguitato, ma che non gli impediranno di stringere una commovente relazione con la famiglia dell’uomo che lui stesso ha ucciso».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Lunedì 1° aprile, in occasione dei Cinema Days (1-4 aprile, tutti i film a prezzo ridotto) il prezzo del biglietto sarà di 3 euro per tutti (con sospensione di tutte le promozioni, tra cui anche la riduzione per tesserati di Sentieri del Cinema).

E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 1 aprile 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas Centro Sarca (ex Multiplex Skyline), al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 8 aprile con Momenti di trascurabile felicità, delicata e divertente commedia di Daniele Luchetti, interpretata da Pif e dalla cantante/attrice Thony.

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!