Jumanji, il trailer italiano

Il primo trailer italiano di “Jumanji: Benvenuti nella Giungla”, nelle sale a gennaio 2018

Molti di voi ricorderanno Jumanji, film d’avventura tratto dal popolare gioco da tavolo diretto nel 1995 da Joe Johnston e interpretato da Robin Williams (quanto ci manca!), Bonnie Hunt, Kirsten Dunst e Bradley Pierce. La pellicola ebbe un buon successo al box office e presto ne vedremo il seguito: si appresta infatti ad approdare nelle sale Jumanji: Benvenuti nella Giungla, la cui uscita è prevista per gennaio per la distribuzione di Warner Bros. Entertainment Italia. Di seguito potete vedere il primo trailer ufficiale italiano del film che avrà nel cast Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, diretto da Jake Kasdan, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre… Appuntamento a gennaio, dunque, per una nuova avventura che si preannuncia ricco di azione e umorismo, almeno a giudicare dal trailer.

Maria Elena Vagni