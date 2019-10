Joker trionfa al box office

Fortissima partenza del film di Todd Phillips anche in Italia, mentre negli Usa ha già stabilito un record

Grande partenza al box office italiano per Joker. Il film di Todd Phillips, vincitore del Leone d’oro alla 76ma Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, ha conquistato la vetta della classifica nel weekend di uscita con l’eccezionale cifra di 6,3 milioni di euro. Nei primi 4 giorni, dal 3 al 6 ottobre, ben 900mila spettatori hanno scelto il film sull’iconico villlain interpretato da Joaquin Phoenix. Cifre già ben arrotondate dai feriali: la prima settimana si è conclusa mercoledì 9 ottobre con 9,3 milioni di euro di incasso e 1.351.183 biglietti staccati. Ma il successo in realtà è planetario: sono stati ben 93,5 i milioni di dollari incassati negli Usa nel primo weekend (record di sempre per un’uscita nel mese di ottobre negli States) e 234 milioni a livello mondiale.

Punto di forza del film è sicuramente la prova clamorosa di Joaquin Phoenix: dopo tre candidature all’Oscar (per Il Gladiatore, Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line e The Master), tutti quest’anno scommettono che per la statuetta più ambita del pianeta ci sia una solida ipoteca, nella categoria miglior attore protagonista.