IT, torna la paura nel teaser trailer

Prossimamente nelle sale la prima vera trasposizione cinematografica di “IT”, celebre romanzo horror di Stephen King

Se avete all’incirca 40 anni anche voi siete stati terrorizzati da piccoli da IT, miniserie televisiva in due puntate uscita nel 1990 e ispirata al romanzo horror del “maestro del brivido” Stephen King. Anche per chi non avesse letto il libro, un bestseller e un classico del genere, la serie tv, interpretata da un magistrale Tim Curry nei panni del malvagio clown Pennywise, ha contribuito a cambiare l’immaginario che noi tutti abbiamo dei pagliacci: non simpatici amici dei bambini ma, al contrario, mostri spietati e assetati di sangue capaci di assumere l’aspetto delle paure più profonde di ognuno. La prima vera trasposizione cinematografica del romanzo di King arriverà prossimamente al cinema (distribuita da Warner) e, almeno dal teaser trailer sembra promettere più che bene (o male, a seconda dei punti di vista), come potete giudicare anche voi:

Il thriller prodotto da New Line Cinema, è diretto da Andrés Muschietti (La madre) ed è fedele alla trama del romanzo: quando iniziano a scomparire i ragazzi della città di Derry, nel Maine, un gruppo di bambini si trova faccia a faccia con le proprie paure, facendo quadrato contro un clown maligno chiamato Pennywise, la cui storia è costellata da secoli di omicidi e violenze. Protagonista di IT è Bill Skarsgård (Allegiant) che interpreta il cattivo su cui ruota la storia, Pennywise. Al suo fianco un nutrito cast di giovani attori, tra cui Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton. Di seguito il poster ufficiale:

E alcune immagini:

Maria Elena Vagni