Integrazione e amicizia: la Febbre presenta Green Book

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 25 febbraio 2019 con il bellissimo film di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Old Man & the Gun (che è stato votato dal pubblico con un discreto 38,6° di “temperatura”), lunedì 25 febbraio 2019 presenta Green Book, film candidato a 5 premi Oscar, diretto da Peter Farrelly e interpretato da una coppia di fuoriclasse: Viggo Mortensen e Mahershala Ali.

Il rapporto tra un autista, bianco, e il suo datore di lavoro, nero, diventa un affresco dell’America degli anni 60. The Green Book è una guida che porta il nome del suo autore: nel secondo dopoguerra Victor Green scrisse una guida turistica per i viaggiatori di colore come lui, nella quale elencava tappe e luoghi dove gli afroamericani avrebbero potuto fermarsi, mangiare e dormire senza incorrere nelle leggi sul segregazionismo, specie negli stati razzisti del sud.

«Il titolo», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «è lo spunto per raccontare una storia vera, che diventa uno dei film più interessanti della stagione. Green Book ha suscitato in molti critici reazioni più o meno accomunate dalla stessa sensazione: “Vi ricordate quando scriviamo che a Hollywood non si fanno più i film di una volta? Ecco, questo è proprio un film fatto come una volta”. Viggo Mortensen è un perfetto italoamericano, non da meno Mahershala Ali è grande nel suo ruolo di musicista afroamericano. Le 5 candidature all’Oscar 2019 (attore protagonista e non protagonista, regia, sceneggiatura e montaggio), anche se non diverranno tutte statuette, sono meritatissime».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 4 marzo con Up & Down, il divertente e commovente documentario diretto e interpretato da Paolo Ruffini che sarà presente in sala!

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!