Inizia Venezia, ci saremo anche noi…

Al via la 74ma Mostra del Cinema, che i nostri inviati seguiranno per voi…

Parte oggi la 74ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Da oggi al 9 settembre, il Lido di Venezia si popolerà di film, star, eventi e incontri. Ci saremo anche noi di Sentieri del Cinema, che grazie ai nostri inviati vi racconteremo il meglio (e il peggio) del festival italiano più importante. Un’edizione molto attesa, dopo il flop di Cannes e la presentazione del ricchissimo programma, sulla carta, da parte del direttore Alberto Barbera, tra concorso (quattro italiani in gara, tra cui Paolo Virzì con il suo primo film in inglese), fuori concorso, sezione Orizzonti, classici e così via. Senza dimenticare le sezioni indipendenti, Settimana della Critica e Giornate degli Autori.

Ad aprire il programma saranno oggi il film in sala Grande dopo la cerimonia inaugurale, ovvero Downsizing (nella foto) di Alexander Payne (in corsa per il Leone d’oro), con Matt Damon, Neil Patrick Harris e Kristen Wiig: tra il dramma e la fantascienza, un film in cui in un futuro non molto lontano gli uomini escogitano una soluzione di rimpicciolimento all’avanguardia a causa dello sfruttamento delle risorse energetiche che ha impoverito la Terra. Per la sezione Orizzonti, invece, il primo film è Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli, road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico: musa di Warhol, cantante, artista-icona.