Immigrazione? Ci penso io! Alla Febbre la comicità di Contromano

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo L’isola dei cani, (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40° di “temperatura”), lunedì 28 maggio presenta Contromano, diretto e interpretato da Antonio Albanese.

Un uomo meticoloso, solitario e arrabbiato, rapisce un nero, un “concorrente sleale” che vende la sua mercanzia proprio davanti al suo negozio, per riportarlo in Africa: un’azione definita “vacanza umanitaria”…

«Contromano», spiega Antonio Autieri nella sua recensione, «mostra un Albanese in gran forma come interprete sintonizzato sulla contemporaneità, con tutti i “tic” giusti dell’italiano medio del Nord, che cerca una strada personale – e assurda – al problema di un’immigrazione per lui ormai insopportabile. Un film che parla di apertura al mondo e all’altro in maniera semplice, ma non banale: il film evita le semplificazioni del classico settentrionale razzista ottuso, rappresentato con simpatia – e vittima, oltre tutto, di problemi reali – e non come un becero razzista. Ci piace questa Italia in cui due persone si guardano inizialmente in cagnesco e poi iniziano a vivere, e convivere, con modalità diverse. Fino a scambiarsi di posto».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 28 maggio 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

