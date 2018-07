Il Primo Uomo di Chazelle apre Venezia 75

Il Primo Uomo (First Man) di Damien Chazelle inaugurerà la 75ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia (29 agosto-8 settembre)

Tradizione vincente non si cambia. Sarà Il Primo Uomo (First Man) di Damien Chazelle a inaugurare la 75ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia (29 agosto-8 settembre). First Man sarà infatti proiettato in anteprima mondiale mercoledì 29 agosto, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Era già successo nel 2016 che un film di Chazelle inaugurasse il festival italiano: quel film era La-La Land, e la kermesse veneziana gli aveva portato particolarmente fortuna in una stagione ricca di premi e riconoscimenti culminata con 6 premi Oscar. Il Primo Uomo vede ancora Ryan Goslyng protagonista, accanto a Claire Foy (già star della serie Netflix The Crown), nella storia di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla luna. Il film si concentra sugli anni precedenti alla missione lunare e che hanno portato alla sua preparazione e al suo successo. Il Primo Uomo sarà distribuito nei cinema da Universal a partire dal 31 ottobre 2018.

Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema, ha dichiarato: «È un vero privilegio presentare in prima mondiale il nuovo, attesissimo film di Damien Chazelle. È un lavoro molto personale, originale e avvincente, del tutto straordinario nel contesto dei film epici di oggi, a conferma del grande talento di uno dei più importanti registi contemporanei del cinema americano. La nostra gratitudine va alla Universal Pictures per l’anteprima di First Man alla 75a Mostra del Cinema di Venezia. Il resista Damien Chazelle si è detto onorato dell’invito di Venezia e «elettrizzato all’idea di tornare al festival. Mi sembra particolarmente importante condividere questa notizia in prossimità dell’anniversario dello sbarco sulla Luna. Non vedo l’ora di portare il film al festival». A presiedere la giuria di Venezia sarà il regista Guillermo del Toro che ha trionfato lo scorso anno con La forma dell’acqua – The Shape on Water, vincitore del Leone d’Oro.

Maria Elena Vagni