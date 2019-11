Una mini rassegna a Milano, con tre grandi film recenti sui giovani, presso la parrocchia San Carlo alla Ca’ Granda

Venerdì 8 novembre parte una nuova mini rassegna a Milano realizzata grazie alla collaborazione tra Sentieri del Cinema e la Parrocchia San Carlo alla Ca’ Granda. Dopo “L’avventura di crescere”, con tre film dedicati al tema dei giovani, stavolta il titolo è “Il fattore umano”.

Tre cineforum, anzi ceneforum: anche stavolta, infatti, in ognuna delle tre serate ci sarà una cena comunitaria “a tema” e poi film e dialogo condotto da Antonio Autieri, direttore della nostra testata on line. Due film – Gran Torino (2008) e Sully (2016) – sono diretti dal grande Clint Eastwood; il terzo è il recente Green Book di Peter Farrelly, vincitore di tre premi Oscar tra quello per il miglior film. Tre film molto visti (e molto amati), ma che meritano sicuramente altre visioni. Soprattutto visioni come queste, come confermato dalla precedente esperienza in cui anche persone poco avvezze con il cinema e i cineforum si sono appassionate e confrontate sui temi delle opere proposte, per coglierne gli spunti più importanti. E anche in questo caso i tre film, che sanno parlare alla vita di ognuno, promettono di dar vita a confronti e dialoghi importanti.

Si conferma appunto la struttura a “ceneforum”: prima cena insieme (con offerta di almeno 15 euro per coprire i costi della cena) presso i saloni della Parrocchia di san Carlo alla Ca’ Granda a Milano, in via val Daone 10. Poi il film e il dialogo presso il teatro Carlo Verga all’interno della Parrocchia. Le serate avranno inizio alle ore 19,30 con prenotazione obbligatoria entro il martedì precedente la cena scrivendo a ceneforumsancarlo@gmail.com.Vi aspettiamo!

Ecco le date della rassegna.

Venerdì 8 novembre: Gran Torino di Clint Eastwood (2008) (prenotazione cena: entro martedì 5 novembre)

Venerdì 6 dicembre: Sully (prenotazione cena: entro martedì 3 dicembre)

Venerdì 10 gennaio: Green Book (prenotazione cena: entro martedì 7 gennaio)