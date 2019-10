Grande successo italiano a New York

Molti consensi per “Martin Eden” e per “Il traditore”, che ha usato il festival come rampa di lancio per la sua corsa all’Oscar

Sold out e manifestazioni di entusiasmo al 57° New York Film Festival per le proiezioni de Il traditore di Marco Bellocchio e di Martin Eden di Pietro Marcello. La stampa e la critica più prestigiosa hanno elogiato la prova di regia dei nostri due autori e di recitazione per Pierfrancesco Favino e Luca Marinelli. Nella sezione che ha ospitato i due film sono state presentate 29 opere provenienti da 17 diversi paesi e la partecipazione in questi giorni dei due titoli italiani è stata un grande successo.

Una pioggia di tweet descrive come «immenso e geniale», «meraviglioso, di un classicismo moderno» la regia di Marco Bellocchio e «potente» l’interpretazione di Pierfrancesco Favino, mentre «Martin Eden è uno dei miei film preferiti dell’anno» scrive Daniel D’Addario, noto critico di Variety.

Il traditore sta muovendo i primi passi della campagna per gli Oscar, per la quale concorre nella categoria Miglior film internazionale (non più “miglior film straniero”). Dopo il grande successo a New York e in attesa dell’uscita americana a gennaio, il film sarà presentato a novembre al Chinese Theatre di Los Angeles, per proseguire poi verso Chicago, Washington DC e le 60 città principali degli Stati Uniti.

«Condividiamo questa sfida con un partner solido, prestigioso ed entusiasta del film come Sony Pictures Classics con il quale ci siamo incontrati in questi giorni a New York per mettere a punto la strategia – ha dichiarato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha prodotto il film insieme a IBC Movie e Kavac Film. «La strada è ancora lunga e la gara con gli altri film internazionali in competizione è particolarmente dura. Ma viste le reazioni al Festival di Cannes e in questi giorni a New York, siamo ancora più convinti che il film di Marco Bellocchio riesca a parlare al pubblico internazionale come a quello italiano».

«Tutti noi di Sony Pictures siamo convinti che Il traditore abbia delle ottime chance per ottenere buoni risultati al box office e per raggiungere la nomination agli Academy Awards» ha affermato Michael Barker, presidente di Sony Pictures Classics. «La valanga di entusiasmo che il film sta riscuotendo rende entrambi i traguardi raggiungibili. Il traditore è un grande film, tra i migliori film sulla mafia:congratulazioni agli autori e ai produttori per aver realizzato un autentico capolavoro».

Il traditore concorre anche agli Efa – European Film Awards 2019 dove gareggia in 5 categorie: miglior film, migliore regia, migliore sceneggiatura e migliore interprete femminile e maschile. Accanto a Pierfrancesco Favino e Maria Fernanda Candido, anche Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane e Fausto Russo Alesi.