Golden Globes, tutti i premi

Tre premi dalla stampa straniera a Los Angeles per Green Book, due per Bohemian Rhapsody e Roma

Sono stati stati assegnati stanotte a Los Angeles i Golden Globes 2019, i premi della stampa straniera a Los Angeles. Tre premi sono andati a Green Book di Peter Farrelly, due a Bohemian Rhapsody di Bryan Singer e a Roma di Alfonso Cuarón.



Per alciune considerazioni su chi ha vinto e chi ha perso, vi rimandiamo al commento scritto di Antonio Autieri per vivailcinema.it.

Qui sotto l’elenco dei vincitori:

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

Bohemian Rhapsody di Bryan Singer

Nominati:

Black Panther

BlackKklansman

Se la strada potesse parlare

A Star is Born

MIGLIOR ATTRICE DRAMMATICA

Glenn Close per The Wife

Nominati:

Lady Gaga per A Star is Born

Nicole Kidman per Destroyer

Melissa McCarthy per Copia originale

Rosamund Pike per A Private War

MIGLIOR ATTORE DRAMMATICO

Rami Malek per Bohemian Rhapsody

Nominati:

Bradley Cooper per A Star is Born

Willem Dafoe per Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità

Lucas Hedges per Boy Erased – Vite cancellate

John David Washington per BlackKklansman

MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICAL

Green Book di Peter Farrelly

Nominati:

Crazy Rich

La favorita

Il ritorno di Mary Poppins

Vice – L’uomo nell’ombra

MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMMEDIA O MUSICAL

Olivia Colman per La favorita

Nominati:

Emily Blunt per Il ritorno di Mary Poppins

Elsie Fisher per Eighth Grade

Charlize Theron per Tully

Constance Wu per Crazy Rich

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMMEDIA O MUSICAL

Christian Bale per Vice – L’uomo nell’ombra

Nominati:

Lin-Manuel Miranda per Il ritorno di Mary Poppins

Viggo Mortensen per Green Book

Robert Redford per The Old Man & the Gun

John C. Reilly per Stanlio e Ollio

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Spider-Man – Un nuovo universo

Nominati:

Gli Incredibili 2

L’isola dei cani

Mirai

Ralph Spacca Internet

MIGLIOR FILM STRANIERO

Roma di Alfonso Cuarón

Nominati:

Cafarnao

Girl

Cold War

Un affare di famiglia

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Regina King per Se la strada potesse parlare

Nominati:

Amy Adams per Vice – L’uomo nell’ombra

Claire Foy per First Man – Il primo uomo

Emma Stone per La favorita

Rachel Weisz per La favorita

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Mahershala Ali per Green Book

Nominati:

Timothée Chalamet per Beautiful Boy

Adam Driver per BlackKklansman

Richard E. Grant per Copia originale

Sam Rockwell per Vice – L’uomo nell’ombra

MIGLIOR REGISTA

Alfonso Cuarón per Roma

Nominati:

Bradley Cooper per A Star is Born

Peter Farrelly per Green Book

Spike Lee per BlackKklansman

Adam McKay per Vice – L’uomo nell’ombra

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie per Green Book

Nominati:

Alfonso Cuarón per Roma

Deborah Davis e Tony McNamara per La favorita

Barry Jenkins per Se la strada potesse parlare

Adam McKay per Vice – L’uomo nell’ombra

MIGLIOR COLONNA SONORA

Justin Hurwitz per First Man – Il primo uomo

Nominati:

Marco Beltrami per A Quiet Place – Un posto tranquillo

Alexandre Desplat per L’isola dei cani

Ludwig Göransson per Black Panther

Marc Shaiman per Il ritorno di Mary Poppins

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Shallow per A Star is Born

Nominati:

All the Stars per Black Panther

Girl in the Movies per Dumplin’

Requiem for a Private War per A Private War

Revelation per Boy Erased – Vite cancellate