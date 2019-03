Giovani boss: alla Febbre La paranza dei bambini 

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 25 marzo con il film di Claudio Giovannesi, ispirato al libro di Roberto Saviano.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il primo re (che ha ottenuto dal pubblico uno ottimo 40° di “temperatura”), lunedì 25 marzo 2019 presenta La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, vincitore a Berlino dell’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura e tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano.

Nel rione Sanità di Napoli crescono nuovi giovani boss: guidati da Nicola e dal figlio dell’ex boss che un tempo dominava il quartiere. La perdita dell’innocenza, in un’adolescenza violenta e criminale anche se ancora con tracce di purezza infantile.

«Claudio Giovannesi», scrive Emanuela Genovese nella sua recensione, «costruisce con la sua regia tesa, sporca e silenziosa, un piccolo mondo che costringe a osservare, toglie il respiro allo spettatore e lo disarma. Si mette al fianco dei suoi attori (tutti molto bravi, ma sorprende davvero il protagonista Francesco Di Napoli), li riveste di emozioni adolescenziali e di scaramucce fraterne e crea, perché lo ha sempre fatto con i suoi film, una realtà che non conduce al facile giudizio o al totale estraniamento. Sentimentale o materno l’amore ogni tanto compare, suggella forse una possibile realtà diversa, almeno nel cuore di uno dei protagonisti. Claudio Giovannesi si dimostra forse uno dei rari registi che della realtà sa coniugare paura e purezza, disperazione e tenerezza, allontanandosi dai canoni della retorica, dell’adulazione e della violenza».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 25 marzo 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas Centro Sarca (ex Multiplex Skyline), al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 1° aprile con Il professore e il pazzo di P. B. Shemran, interpretato da due strepitosi Mel Gibson e Sean Penn. E, in occasione dei Cine Days (iniziativa promozionale dall’1 al 4 aprile), il prezzo del biglietto sarà di 3 euro per tutti .

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!