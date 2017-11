Giallo d’autore alla Febbre con La ragazza nella nebbia

Lunedì 20 novembre, la nostra rassegna propone il film giallo di Donato Carrisi con Toni Servillo, Alessio Boni e Jean Reno

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Vittoria e Abdul (38 il voto ottenuto dal pubblico) presenta lunedì 20 novembre La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi.

Ad Avechot in una notte di nebbia un uomo fa un pauroso incidente d’auto: è incolume, ma i suoi abiti sono sporchi di sangue. L’uomo di chiama Vogel e fino a poco prima era un famoso poliziotto. Il mite psichiatra locale cerca di fargli raccontare l’accaduto, ma la storia inizia mesi prima, quando due giorni prima di Natale una ragazzina di 16 anni scompare misteriosamente. Vogel è mandato a indagare, il suo metodo prevede l’uso dei mass media come strumento di persecuzione.

Esordio alla regia dello scrittore di successo Donato Carrisi con un film molto ambizioso ed affascinante. Come spiega Riccardo Copreni nella sua recensione, «forse qualcosa è irrisolto, probabilmente qualcosa sfugge allo spettatore. Ma non è questo il problema, nei migliori gialli conta il mistero più che la soluzione. In diversi passaggi inoltre emerge la ricerca di sottotesti più gravi, sulla strumentalizzazione dell’orrore da parte dei media, e il tentativo di un apologo sulla banalità del male». Un film impreziosito da un cast notevole: Toni Servillo, nei panni di Vogel, si conferma il più grande e versatile attore italiano di oggi; Alessio Boni come professor Martini ha uno dei suoi ruoli migliori; e anche Jean Reno nel ruolo minore dello psichiatra è credibile e dà all’opera un taglio ancor più internazionale.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 20 novembre alle ore 21 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). La Febbre proseguirà poi lunedì 27 novembre con Gifted – Il dono del talento di Marc Webb con Chris Evans e Mckenna Grace e a seguire il 4 dicembre con Borg Mc Enroe di Janus Metz Pedersen con Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf.