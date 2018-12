Genio musicale: la Febbre chiude il 2018 con Bohemian Rhapsody

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 17 dicembre con il film dedicato alla vita di Freddie Mercury, diretto Bryan Singer e interpretato da Rami Malek.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il vizio della speranza (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39° di “temperatura”), lunedì 17 dicembre 2018 presenta Bohemian Rhapsody, la carriera e la vita di Freddie Mercury,diretto da Bryan Singer e interpretato da Rami Malek, Aidan Gillen, Allen Leech, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Mike Myers, Tom Hollander.

La carriera e la vita di Freddie Mercury, dal suo incontro con i Queen all’apoteosi del Live Aid.

«Bohemian Rhapsody», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «non è semplicemente un accumulo di informazioni sulla vita di un personaggio di successo, ma una chiave importante per cogliere i sentimenti di una persona, degli individui cui voleva bene, ma anche di chi lo ha tradito, come nel caso di Paul Prenter, suo manager e convivente, che poi vendette informazioni personali – anche incriminanti – su Mercury. E Rami Malek da parte sua riesce a rendere molto bene quel mix di gioiosità, irrequietudine e malinconia che è stata la vita del protagonista, ben sintetizzata da quella meravigliosa esibizione al Live Aid, che ancora adesso fa rimpiangere di non poter più partecipare dello straordinario talento di Freddie Mercury».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera riprende il 7 gennaio 2019, dopo le vacanze natalizie: Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!