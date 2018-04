Garrone e Rohrwacher in concorso a Cannes

Svelata la selezione ufficiale del prossimo Festival. In Un Certain Regard il film di Valeria Golino “Euphoria”

Ci saranno due film italiani in concorso al 71° Festival di Cannes (8-19 maggio): Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, mentre Euphoria di Valeria Golino verrà presentato nella sezione Un certain regard. Sorprende l’assenza di Loro di Paolo Sorrentino: forse non ha giovato che il film fosse diviso in due parti, anche se non è detta l’ultima parola perché il programma non è ancora completo e potrebbero esserci sorprese dell’ultimo minuto.

Per quanto riguarda il concorso oltre al già annunciato film d’apertura, Todos los saben (Everybody Knows) di Asghar Farhadi, faranno parte della selezione 2018 anche En guerre di Stéphane Brizé, Le livre d’image di Jean-Luc Godard, Asako I & II di Ryusuke Hamaguchi, Plaire aimer et courir vite di Christophe Honoré, Les filles du soleil di Eva Husson, Ash Is Purest White di Jia Zhang-Ke, Shoplifters di Kore-Eda Hirokazu, Capernaum di Nadine Labaki, Buh-ning di Lee Chang-Dong. BlacKkKlasman di Spike Lee, Under the Silver Lake di David Robert Mitchell, Three Faces di Jafar Panahi, Cold War di Pawel Pawlikowski, Yomeddine di A.B Shawky, Summer di Kirill Serebrennikov.

Già annunciato nei giorni scorsi fuori concorso Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, nuovo spin-off della franchise dedicata a Guerre Stellari interamente dedicato a Han Solo (interpretato da Alden Ehrenreich), a cui si aggiunge Le grand bain di Gilles Lellouche.

Maria Elena Vagni