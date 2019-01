- in EDITORIALI

Formazione per educatori e animatori

Aperte le iscrizioni per il corso di alta formazione “Il cinema come dispositivo pedagogico” per educatori e animatori culturali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

“Il cinema come dispositivo pedagogico” è il tema della prima edizione del Corso di Alta formazione promosso da Acec Milano, Almed e Università Cattolica, in programma presso l’Ateneo dal 2 febbraio al 2 marzo.

Diretto dalla professoressa Mariagrazia Fanchi – ordinario per il settore scientifico-disciplinare “Cinema, fotografia e televisione” presso la Facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo della Cattolica – e coordinato dal punto di vista didattico da don Gianluca Bernardini (presidente Acec Milano) e Matteo Mazza (critico cinematografico e docente), il corso intende offrire un percorso di formazione riservato ad animatori delle Sala della comunità, insegnanti, catechisti, educatori e operatori pastorali. Oltre che fornire competenze aggiornate sull’uso del linguaggio cinematografico come strumento di formazione, crescita e condivisione con le nuove generazioni, si parlerà anche di programmazione culturale, animazione, promozione e comunicazione. Previste lezioni frontali e laboratori pratici.

Il corso – che si avvale della collaborazione del Servizio per la Catechesi, del Servizio per la Pastorale Scolastica e del Servizio per il coordinamento dei Centri culturali cattolici della Diocesi di Milano – prevede quattro incontri e verrà attivato con un minimo di 10 iscritti. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione della Cattolica.

