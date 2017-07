I film di Venezia e Locarno a Milano

- in EDITORIALI

By Redazione

Appuntamento a settembre a Milano con l’ormai tradizionale rassegna Le Vie del Cinema

Appuntamento a settembre a Milano con l’ormai tradizionale rassegna Le Vie del Cinema, che propone nel capoluogo lombardo i principali titoli dalla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dal 70° Locarno Festival. Il programma ufficiale della rassegna, che si svolgerà dal 19 al 27 settembre, sarà annunciato giovedì 14 settembre e i critici cinematografici Paolo Mereghetti e Bruno Fornara presenteranno tutti i film con curiosità e approfondimenti. L’iniziativa è promossa dall’Agis Lombarda.

BIGLIETTERIA

CINECARD in vendita da venerdì 15 settembre

online e nelle sale: Anteo spazioCinema, Arcobaleno Filmcenter, Colosseo Multisala

BIGLIETTI in vendita da lunedì 18 settembre

online e Infopoint c/o Colosseo Multisala

Per info: leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

Maria Elena Vagni