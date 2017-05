I film di Cannes, a Milano e a Roma

Una selezione di film del festival francese nelle sale delle due città

Mancano pochi giorni all’inizio del 70° Festival di Cannes, che prenderà il via il 17 maggio. E come di consueto, anche a Milano e a Roma si potranno vedere, poche settimane dopo, alcuni dei film della prestigiosa rassegna.

Nella Capitale è prevista dal 14 al 18 giugno la rassegna “LE VIE DEL CINEMA DA CANNES A ROMA E IN REGIONE”: diversi cinema romani ospiteranno l’atteso appuntamento, che giunge quest’anno alla 21ma edizione, per presentare in versione originale sottotitolata in italiano una ricca vetrina di film selezionati a Cannes. Particolare attenzione verrà data come sempre ai titoli della Quinzaine des Realisateurs, storica sezione collaterale della kermesse francese che nel corso degli anni ha rivelato grandi talenti della cinematografia, e che mira ad accogliere e scoprire i cineasti di domani. Anche quest’anno, diversi film applauditi sulla Croisette saranno replicati in alcuni cinema dislocati sul territorio laziale. Promossa da ANEC Lazio, la rassegna vanta quest’anno la prestigiosa con la SIAE, oltre alla consolidata collaborazione con la Regione Lazio e la Fondazione Cinema per Roma.

A Milano invece sarà in programma dal 17 al 23 giugno Le vie del Cinema a Milano con Cannes e dintorni. L’edizione 2017 è dedicata a Morando Morandini, il decano dei critici cinematografici italiani, autore del celebre Dizionario dei Film. La Cinecard (6 ingressi a 27 euro) sarà in vendita dal 9 giugno on line e ai cinema Colosseo, Anteo, Arcobaleno. La manifestazione è promossa da AGIS Lombarda e Comune di Milano con il supporto del Corriere della Sera e sarà proposta nelle sale cinematografiche milanesi attente alla programmazione di cinema di qualità.

Antonio Autieri