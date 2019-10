Fare comunità con il cinema

Oggi parte a Milano il cineforum del cinema Ariberto, con un breve ciclo organizzato da ACEC che precede il programma classico

Parte oggi a Milano l’annuale cineforum del Cinema Ariberto, sala della comunità attiva con spettacoli teatrali e rassegne cinematografiche (non fa prime visioni) in cui sono coinvolti da anni i nostri responsabili Antonio Autieri e Beppe Musicco. Un piccolo cinema situato in via Daniele Crespi 9 in una bella zona di Milano, tra corso Genova e viale Papiniano (MM 2 Sant’Agostino), all’interno della Parrocchia San Vincenzo in Prato (con la sua Basilica costruita tra il IX e l’XI secolo, da riscoprire).

Quest’anno, oltre al classico programma da 25 titoli del cineforum stagionale (con il meglio della stagione scorsa), abbiamo potuto aggiungere altri 4 film per una mini rassegna organizzata dall’ACEC, l’Associazione Cattolica Esercenti Cinema, che ha selezionato alcuni suoi aderenti per un progetto dal titolo “Costruiamo la comunità”. Si comincia stasera alle 21, con il documentario Santiago, Italia di Nanni Moretti (sui legami tra i dissidenti del Cile di Pinochet e l’Italia, nei sanguinosi anni 70), poi si proseguirà nelle prossime settimane con La donna elettrica (8 ottobre), Il vizio della speranza (15 ottobre), Non ci resta che vincere (22 ottobre). Si entra solo con abbonamento, ma si possono acquistare mini tessere, non solo per tutto il cineforum ma anche per “blocchi” da 5 o 10 titoli (30 o 60 euro l’uno), con la possibilità se si è in due o tre persone di utilizzae la tessera in poche sere.

Al termine del mini ciclo ACEC, ci sarà una tavola rotonda sul tema “Costruiamo la comunità”, ovvero come il cinema contribuisce a creare luoghi e occasioni comunitarie, cui parteciperanno don Gianluca Bernardini, presidente Acec Lombardia e diocesi di Milano, e il regista e produttore Kristian Gianfreda, moderati da Autieri e Musicco: appuntamento per martedì 29 ottobre alle ore 18.30. L’ingresso è gratuito e seguirà un rinfresco offerto dalla parrocchia (con prenotazione via mail: sanvincenzoinprato@chiesadimilano.it). Infine, alle 21 la serata che darà vita al programma dei 25 titoli stagionali con Solo cose belle, film diretto e prodotto da Gianfreda che introdurrà il film con Autieri e Musicco e dialogherà al termine con il pubblico.

Ecco la locandina del mini ciclo ACEC

Locandina_CostruiamoLaComunita_Ariberto_ok-compresso

Informazioni ed iscrizioni presso il Cinema Ariberto, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e ogni martedì sera. Telefono 02/58.10.45.86

Ecco il programma completo della rassegna, con tutti i film (inizio alle 21, salvo diversa segnalazione):

1 ottobre: Santiago, Italia

8 ottobre: La donna elettrica

15 ottobre: Il vizio della speranza

22 ottobre: Non ci resta che vincere

29 ottobre: Solo cose belle

5 novembre: Green Book

12 novembre: Sulla mia pelle

19 novembre: Roma

26 novembre: Quasi nemici

3 dicembre: First Man – Il primo uomo

10 dicembre: Opera senza autore – ATTENZIONE inizio: ore 20.30

7 gennaio: Cold War

14 gennaio: Il corriere – The Mule

21 gennaio: Il verdetto – The Children Act

28 gennaio: Cyrano mon amour

4 febbraio: Don’t Worry

11 febbraio: BlacKkKlansman

18 febbraio: Senza lasciare traccia

3 marzo: Stanlio e Ollio

10 marzo: Dolor y Gloria

17 marzo: Un affare di famiglia

24 marzo: Juliet, Naked

31 marzo: La paranza dei bambini

7 aprile: Tutti pazzi a Tel Aviv

21 aprile: Il professore e il pazzo

28 aprile: Troppa grazia

5 maggio: Il traditore

12 maggio: Beautiful Boy

19 maggio: Momenti di trascurabile felicità