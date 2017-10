Donato Carrisi per Premiere Night

Venerdì 27 ottobre alle 21, all’interno della rassegna Premiere Night, lo scrittore-regista presenterà al pubblico dell’Arcobaleno Film Center “La ragazza nella nebbia”

Dalla pagina scritta al grande schermo. Donato Carrisi, apprezzato scrittore di bestseller internazionali, porta nei cinema il suo film d’esordio alla regia: La ragazza nella nebbia, tratto dal suo omonimo romanzo (edito da Longanesi). Venerdì 27 ottobre, il pubblico milanese avrà la possibilità di vederlo all’Arcobaleno Film Center in una serata speciale, con la presentazione dello stesso Carrisi. Nell’ambito della rassegna Premiere Night, realizzata da Arcobaleno Film Center e Ducale Multisala insieme a CinemaLab e Viva il cinema!, Carrisi venerdì alle 21 presenterà il film insieme al giornalista e critico cinematografico Antonio Autieri, coordinatore artistico dell’iniziativa.

Nato nel 1973 a Martina Franca, da anni stabilitosi a Milano, dopo aver studiato giurisprudenza Carrisi si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. Collaboratore del Corriere della Sera, conosce già il mondo dei set, come sceneggiatore di serie tv e autore di programmi televisivi. Ma è noto soprattutto come l’autore dei romanzi – tutti pubblicati da Longanesi – Il Suggeritore (Premio Bancarella), Il Tribunale delle Anime, La donna dei fiori di carta, L’ipotesi del male (Premio Scerbanenco), Il cacciatore del buio, Il maestro delle ombre, nonché appunto La ragazza nella nebbia. I suoi libri hanno venduto 3 milioni di copie nel mondo, di cui oltre 1,7 milioni in Italia.

La ragazza nella nebbia ha venduto ad oggi in Italia oltre 160.000 copie. Una storia concepita fin dall’inizio per diventare un lungometraggio per il cinema (fu scritta inizialmente sotto forma di sceneggiatura), poi nel frattempo diventato un libro. Il film omonimo, in uscita nei cinema italiani giovedì 26 ottobre, è una produzione Colorado Film in collaborazione con Medusa Film. In un piccolo paese di montagna, la scomparsa di una ragazzina di sedici anni scatena l’arrivo di poliziotti, giornalisti e media, in una cittadina dove tutto sembra tranquillo ma nessuno è al di sopra dei sospetti. Un ambiente in cui, tra indagini e colpi di scena, emergeranno pulsioni e segreti inconfessabili in un clima sempre più inquietante. Con l’agente Vogel (Toni Servillo) al centro della scena, con motivazioni non proprio cristalline.

Cos’è Premiere Night

Il Cinema Talk della città di Milano! All’Arcobaleno Film Center e al Ducale Multisala ogni venerdì alle 21.00 un ospite introduce un film in prima visione, con approfondimenti e curiosità. Alla proiezione segue una discussione moderata da un critico cinematografico, in cui ognuno può esprimere la sua opinione e il suo punto di vista sul film. In chiusura viene proposto un quiz: il vincitore ha in premio un biglietto omaggio per la Premiere Night del venerdì successivo.

Per la programmazione e acquisto on-line: www.cinenauta.it

Pagina Facebook: @PremiereNightCinemaTalk @ArcobalenoFilmCenter @DucaleMultisala

Indirizzo: Arcobaleno Film Center viale Tunisia 11, Milano