Diritto e sentimento: la Febbre presenta Il verdetto

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 14 gennaio 2019 con il film drammatico di Richard Eyre, interpretato da una grande Emma Thompson

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo La prima pietra (che è stato votato dal pubblico con 38,7° di “temperatura”), lunedì 14 gennaio 2019 presenta Il verdetto – The Children Act, il film drammatico di Richard Eyre, interpretato da una grande Emma Thompson, affiancata da due partner di gran classe come Stanley Tucci e Fionn Whitehead.

La decisione di una giudice di un tribunale minorile inglese ha ripercussioni anche sulla sua vita privata.

Circondata da un’aura di rispetto e di formali tradizioni, la giudice Fiona Maye deve prendere decisioni più che salomoniche, e che sa benissimo susciteranno aspre polemiche.

«Tratto dal romanzo The Children Act (in Italia La ballata di Adam Henry) del notissimo scrittore inglese Ian McEwan», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «il film di Richard Eyre porta avanti parallelamente le vicissitudini della vita pubblica e privata di Fiona, fino all’inevitabile punto di crisi.Il verdetto – The Children Act è soprattutto l’occasione per lasciarsi sorprendere, se ancora fosse possibile, delle capacità artistiche di Emma Thompson, che dà al personaggio di Fiona Maye uno spessore e una completezza che solo i grandi interpreti riescono a padroneggiare. Stanley Tucci dimostra ancora una volta la sua versatilità nel rendere con pochi gesti e parole le sofferenze di un uomo buono e innamorato, che all’esasperazione sostituisce l’ennesima prova di affetto, mentre il giovane Fionn Whitehead, dopo la già convincente prova in Dunkirk, lascia intravedere un brillante futuro che lo aspetta al cinema».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 21 gennaio conVice – L’uomo nell’ombra di Adam McKay con Christian Bale, che per questa parte ha appena vinto il Golden Globle.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!