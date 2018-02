Del Toro presidente della Giuria a Venezia 75

Sarà il regista messicano Guillermo del Toro a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia

Sarà il regista messicano Guillermo del Toro a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (29 agosto – 8 settembre 2018), che assegnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera. Del Toro ha trionfato alla scorsa edizione della Mostra del Cinema vincendo il Leone d’oro con il suo ultimo film La forma dell’acqua – The Shape of Water. Tra gli autori più visionari del cinema contemporaneo ha all’attivo titoli come Il labirinto del fauno, La spina del diavolo, Pacific Rim, Hellboy e Crimson Peak. «Essere presidente a Venezia è un onore immenso, e una responsabilità che accetto con rispetto e gratitudine» ha dichiarato il regista accettando la nomina. «Venezia è una finestra sul cinema mondiale, e un’opportunità per celebrare la sua forza e rilevanza culturale». Per Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia «Guillermo Del Toro è la generosità fatta persona, la cinefilia che non guarda solo al passato, la passione per il cinema capace di emozionare, commuovere e allo stesso tempo far riflettere. Possiede un’immaginazione fervida e una sensibilità rara, che gli consentono di dar vita a un universo fantastico dove rispetto per la diversità, amore e paura coesistono, alimentando un immaginario che si nutre della fiducia nella forza delle immagini. Siamo felici e onorati che abbia accettato di presiedere la Giuria della 75.a edizione della Mostra del Cinema, dopo aver illuminato la precedente con la bellezza folgorante di The Shape of Water. Sarà un presidente simpatico, curioso e appassionato».

Maria Elena Vagni