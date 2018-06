Il coraggio della verità: la Febbre presenta The Teacher

Lunedì 11 giugno 2018 la nostra rassegna propone il bel film ambientato nella Cecoslovacchia comunista anni 80, diretto da Jan Hrebejk

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Dogman (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,2° di “temperatura”), lunedì 11 giugno presenta The Teacher – Una lezione da non dimenticare, diretto da JanHrebejke interpretato da Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, Martin Havelka e Peter Bebjak.

Siamo nel 1983: in una scuola media di Bratislava, l’arrivo di una nuova insegnante è l’inizio di una vicenda che toccherà nel profondo alunni e genitori.

«The Teacher», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «riflette l’esperienza personale del regista e, per ambientazione e vicende, ricorderà ai lettori meno giovani com’era la vita nei paesi del socialismo reale. . Chi ha avuto occasione di vedere qualche film ambientato in quel periodo storico o di leggere Il potere dei senza potere di Vaclav Havel, il maggior drammaturgo ceco diventato poi primo Presidente della nuova Repubblica, o magari ha avuto l’occasione di visitare i paesi dell’Est Europa prima del 1989, ricorderà come di fronte all’ipocrisia e alla coercizione di massa qualcuno ebbe il coraggio di alzarsi in piedi e affermare la verità. Una scelta pagata cara: da alcuni con la vita, da altri con la prigione, da altri ancora con l’emarginazione sociale e la povertà».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 11 giugno 2018 alle ore21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre prosegue poi il 18 giugno con Un sogno chiamato Florida di Sean Baker. Ultimo appuntamento prima delle vacanze estive, il 25 giugno con La truffa dei Logan di Steven Soderbergh.

La classifica aggiornata della Febbre: