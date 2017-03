La 5H di un liceo scientifico è formata solo da studenti svogliati e problematici. Riuscirà il professor Andreoli a portarli alla maturità?

In un liceo scientifico di Roma una commissione deve esaminare il caso del professor Marco Andreoli (Andrea Pisani) che mesi prima, in pieno anno scolastico, aveva lasciato senza una spiegazione, la sezione H che stava preparando la maturità. Davanti alla commissione, in cui spiccano le figure del preside Frigotto (Alessandro Preziosi) e del commissario Luciani (Antonio Catania), si presentano tre ex alunni, Ricky (Enrico Oetiker), Stella (Greta Menchi) e Viola (Alice Pagani) che vogliono difendere Andreoli, raccontando come in effetti siano andate le cose. Si viene a scoprire, infatti, che la sezione H era stata creata apposta per raggruppare tutti gli studenti più problematici e poco motivati. Ma con quale scopo? Dare loro un’occasione, l’ultima, per mettersi definitivamente a studiare oppure per emarginarli definitivamente?

Guido Chiesa, regista di film molto diversi tra loro quali, per citarne alcuni, Il partigiano Johnny (2000), Io sono con te (2010) e Belli di papà (2015), con Classe Z affronta il tema della scuola in chiave da commedia. E lo fa puntando su un gruppo di giovani attori che si sono già messi in mostra, ad esempio Andrea Pisani (I babysitter, Belli di papà e Fuga di cervelli) e Enrico Oetiker (Se Dio vuole), affiancati ad altri alle prime esperienze come Greta Menchi e Alice Pagani (che vedremo ne Il permesso di Claudio Amendola). Ne viene fuori un film che si lascia vedere, gradevole, ma che scorre troppo velocemente e che risulta un po’ troppo superficiale (siamo molto lontani da un film come La scuola di Daniele Luchetti). I personaggi, soprattutto i ragazzi, sono molto stereotipati. Si va da chi scherza sempre e non prende niente sul serio a chi è in guerra con il mondo, da chi si auto emargina a chi pensa solo al proprio look, da chi è in polemica con il padre a chi pensa solo a conquistare la compagna di classe più carina. C’è da chiedersi: ma come hanno fatto ad arrivare alla maturità? In mezzo a loro c’è il professor Andreoli che ha come modello L’attimo fuggente ma che i ragazzi, però, prendono in giro in continuazione. Nel momento in cui se ne andrà, però, capiranno la sua importanza e andranno a cercarlo perché li aiuti a preparare l’esame di fine anno.

Ecco il film ruota attorno al riscatto di questi studenti contro tutto e tutti. A loro Andreoli dice la frase più significativa di tutto il film per scuoterli: «Voi siete ultimi e siete contenti di esserlo». Gli replicano i ragazzi: «Non abbiamo bisogno di un capitano ma di qualcuno che ci guardi in faccia». Ed è proprio quello che il professore farà, unico tra tutti, salvandoli.Infine, bravo come sempre Antonio Catania, la cui presenza alza sempre il livello delle scene in cui è coinvolto.

Stefano Radice