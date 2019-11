Classe e umorismo “british”: alla Febbre è l’ora di Downton Abbey

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 11 novembre con il film di Michael Engler con Maggie Smith

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Tolkien (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,2° di “temperatura”) lunedì 11 novembre 2019 presenta Downton Abbey di Michael Engler con una splendida Maggie Smith.

A Downton Abbey giunge la notizia della prossima visita da parte della famiglia reale e per tutti, dai Crawley all’ultimo dei servitori, iniziano gli sconvolgimenti.

«Il film», scrive Laura Cotta Ramosino nella sua recensione, «è un’elegiaca celebrazione del bel tempo che fu, del valore di coesione sociale di un mondo privilegiato che però nonostante tutto offriva un insieme di valori e un simbolo a cui guardare per sentirsi parte di qualcosa. Un mondo non privo di crudeltà e di ingiustizie, magari, gestite però con impeccabile stile e decenza, capace di superare scandali e pettegolezzi, ma anche lutti e drammi personali attraverso un inimitabile sense of humor e un senso di appartenenza e di orgoglio che dai piani alti scende fino al fondo delle cucine»

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Da quest’anno la tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra).

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 11 novembre alle ore 21.00 in una doppia proiezione contemporanea, in italiano e in inglese (con i sottotitoli in italiano), presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). È consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare o acquistare direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/) senza diritto di prevendita.

Attenzione.

Anche quest’anno è previsto il Premio Fedeltà. Conservate i vostri biglietti!