Cinema a scuola, iniziative di David e Anica

- in EDITORIALI

By Redazione

L’Accademia del Cinema Italiano e l’associazione dell’industria cinematografica organizzano incontri con gli studenti di Roma, Napoli e Milano

Martedì 8 ottobre, il cinema My Cityplex Europa di Roma ospiterà una delle tappe del progetto formativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie italiane organizzato da Accademia del Cinema italiano – Premi David di Donatello e ANICA. L’evento, che vedrà la partecipazione di diciassette scuole della Capitale per un totale di oltre seicento ragazzi coinvolti, prenderà il via con una speciale sessione di approfondimento artistico a cura dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Si inizierà alle ore 8.30 con la proiezione di Ammore e malavita, pluripremiata commedia dei Manetti Bros: a seguire si terrà un incontro, moderato dalla giornalista Stefania Ulivi, che vedrà salire sul palco Pivio e Aldo De Scalzi, autori della colonna sonora del film, entrambi premiati con il David al Miglior musicista. Al loro fianco ci sarà anche il cantante Raiz, uno dei protagonisti della pellicola.

Dopo l’appuntamento nella Capitale e dopo una prima tappa svoltasi a Nuoro in chiusura del precedente anno scolastico, il percorso didattico coinvolgerà nelle prossime settimane anche gli studenti di Napoli (5-7 novembre) e di Milano (19-20 novembre). I progetti per la scuola di Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Multimediali – ANICA sono realizzati all’interno del Piano Nazionale MIUR-MIBAC “Cinema per la Scuola”, con il finanziamento del primo bando “Buone Pratiche, Rassegne e Festival”.