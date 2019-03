Il cinema a 3 euro!

Da lunedì 1 a giovedì 4 aprile una grande promozione in tutte le sale cinematografiche italiane

Quattro giorni di cinema a tre euro. Da lunedì 1 aprile a giovedì 4 aprile, in tutta Italia ci sono i CinemaDays 2019. Organizzati dalle associazioni di categoria di esercenti (ANEC e ANEM) e case cinematografiche (ANICA) con il sostegno del Ministero Beni e Attività Culturali, permetteranno di vedere tutti i film in programma nei cinema aderenti.

L’iniziativa promozionale è pensata anche per lanciare un’altra campagna, ancora più strategica: la Grande Estate di Cinema 2019. Per la prima volta, tutte le case cinematografiche – dalle major americane a quelle italiane più grandi o indipendenti – hanno deciso di mettere a disposizione tanti film nei mesi più caldi, da giugno ad agosto. E con titoli di ogni genere: animazione, blockbuster spettacolari, grandi film italiani (da festival e non), film d’essai, e poi action, thriller, horror… Sulla carta, un’estate cinematografica come non si è mai vista prima. Ma ne riparleremo presto con tutti i titoli, che di mese in mese stanno aumentando. Un’operazione d’intesa con i circuiti e i gestori di tutte le sale cinematografiche, e che interessa multiplex, multisale cittadine, cinema monosala.

L’obiettivo è rilanciare l’intrattenimento in sala anche durante i mesi più caldi, allineando il mercato cinematografico italiano ai principali mercati mondiali, che hanno uscite di grande rilievo in tutti i mesi dell’anno, permettendo così una migliore distribuzione dei film durante tutto l’anno.

Per chi andrà al cinema dall’1 al 4 aprile, a vedere i film in sala al prezzo speciale di 3 euro, potrà vedere video pubblicitari che annunceranno per la prima volta i titoli dell’estate al cinema. In ogni caso, visto il prezzo e considerati i tanti ottimi film in giro… Approfittatene!