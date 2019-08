Ci dai una mano?

Riparte la campagna a sostegno di Sentieri del Cinema: vuoi partecipare? Stiamo lavorando a una nuova versione del nostro sito, e i nostri fondi non bastano…

Caro lettore,

da ormai quasi vent’anni (la prima versione è del 2001) un gruppo di critici e giornalisti cinematografici porta avanti sentieridelcinema.it, voce ufficiale della nostra associazione Sentieri del Cinema. Un sito Internet in realtà nato un po’ per caso, come la nostra stessa associazione, semplicemente con il desiderio di mettere a disposizione di amici e conoscenti consigli di visione per condividere possibilità e conoscenze derivanti dal nostro mestiere (e nostra grande passione). Ma molto presto i consensi sono cresciuti tantissimo: il nostro taglio editoriale e i nostri giudizi sono sempre stati più apprezzati; anno dopo anno i lettori sono aumentati sempre più, e i singoli contenuti sono sempre più letti. Di recente, ci sembrano esplosi in modo significativo: negli ultimi dodici mesi, continuiamo a battere i nostri record. Piccoli numeri se confrontati a testate con ben altri mezzi, ma impressionanti per le nostre ridottissime forze.

Dal 2004 siamo una testata giornalistica regolarmente registrata: capivamo che lo strumento richiedeva una serietà e precisione sempre maggiore, e quindi allo “spontaneismo” degli inizi è seguito man mano un livello giornalistico e critico più rigoroso, anche grazie a una maggior selezione dei contributi. Il gruppo originario si è modificato più volte, del gruppo dei fondatori rimaniamo in pochi ma nel contempo nuove, giovani leve si sono aggiunte. Il tempo che ognuno di noi dedica, compatibilmente con le altre attività, è sempre maggiore. Ma siamo arrivati a un punto in cui facciamo fatica a sostenere il livello richiesto dai lettori e cui teniamo noi per primi. E vorremmo, anzi, migliorare quanto facciamo e offrire sempre più contenuti. Senza alcun tipo di entrate finanziarie, diventerà sempre più difficile. E noi invece vogliamo crescere: stiamo lavorando a una nuova versione del sito e della nuova newsletter, ma i fondi a nostra disposizione non bastano per progetti pure molto “sostenibili” dal punto di vista economico.

Per questo, se apprezzi e ritieni utile il nostro lavoro ti chiediamo un sostegno: un contributo libero, piccolo o grande, comunque gradito da tutti noi. Che faremo di tutto per offrire servizi sempre più utili e apprezzabili.

Beppe Musicco Antonio Autieri

Presidente Sentieri del Cinema Direttore sentieridelcinema.it

Ecco il messaggio che trovi in home page, che ti guida al link per il sostegno da dare a Sentieri del Cinema:

Caro lettore, Sentieri del Cinema ha bisogno di te!

Se apprezzi e ritieni utile il nostro lavoro ti chiediamo un sostegno: un contributo libero, piccolo o grande, comunque gradito da tutti noi per continuare il nostro lavoro insieme.

Oppure direttamente qui sulla pagina Paypal: