Chiedi chi erano i Beatles… Alla Febbre arriva Yesterday

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 14 ottobre con il film di Danny Boyle, con Himesh Patel.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo C’era una volta a… Hollywood (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,4° di “temperatura”), lunedì 14 ottobre 2019 presenta Yesterday, delicata e surreale commedia di Danny Boyle, con Himesh Patel, Lily James e Joel Fry.

Un oscuro cantante, dopo un incidente, si sveglia dal coma e fa una scoperta sensazionale. Che lo può far diventare famoso.

«Danny Boyle», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «gestisce alla grande la sceneggiatura di Richard Curtis, ricca di situazioni umoristiche e di battute ben congegnate, oltre che di personaggi gustosi. A cominciare dal protagonista, per il quale Boyle si appoggia su un interprete inglese di origini indiane, Himesh Patel, omonimo di quel Dev Patel lanciato proprio da Boyle in The Millionaire, porta un candore perfetto per il ruolo: il suo cantautore sfigato che diventa star planetaria è credibile come parabola anche di questi tempi in cui la fama può nascere e sparire in un attimo. Azzeccata anche la scelta di Lily James nella parte dell’amica e confidente che desidererebbe essere qualcosa di più, mentre l’amico tecnico pasticcione ed esilarante Rocky è interpretato da Joel Fry. La colonna sonora è il nerbo della storia e ci sono ovviamente le canzoni dei Beatles: eterne e immortali, ancora fonte di ispirazione e motore narrativo potente».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un'altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 14 ottobre alle ore 21.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 21 ottobre con Ad Astra di James Gray, film di fantascienza con protagonista Brad Pitt. Il 28 ottobre sarà la volta di Joker di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix, vincitore del Leone d’oro alla Mostra di Venezia 2019.

