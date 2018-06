A Catania, i film sull’imprevisto

Una rassegna di quattro titoli, dal Centro Culturale cittadino in collaborazione con Sentieri del Cinema

Sentieri del Cinema arriva, virtualmente, in Sicilia. La nostra associazione, infatti, è stata coinvolta nella rassegna estiva MOViEMENT18, organizzata dal Centro Culturale di Catania appunto in collaborazione con Sentieri del Cinema, a partire dal prossimo 29 giugno al Multisala PLANET

(via della Costituzione 47, Catania).

La rassegna, che segue altre iniziative catanesi del Centro Culturale – con cui condividiamo questa grande passione e i giudizi sui film – ha un bellissimo titolo: “L’imprevisto che (ci) salva”. E bellissimi sono i quattro titoli in programma, «per osservare da vicino – spiegano gli organizzatori – come la chiusura nei confronti della realtà, pur comprensibile quando essa ci ferisce, faccia inaridire la natura umana. Ma basta solo uno spiraglio, proprio un piccolo varco, per accorgersi di qualcosa che non torna e di qualcos’altro che invece sovrabbonda. Da lì si può ricominciare a respirare».

Questi i quattro film in programma e le notizie sulle serate:

1 – venerdì 29 giugno

Tre manifesti a Ebbing, Missouri (USA, 2017)

di Martin McDonagh

2 – venerdì 6 luglio

Lady Bird (USA, 2018)

di Greta Gerwig

3 – venerdì 13 luglio

Lasciati andare (Italia, 2017)

di Francesco Amato

4 – venerdì 20 luglio

Marie Heurtin – Dal buio alla luce (Francia, 2014)

di Jean-Pierre Améris

Ogni proiezione avrà inizio alle ore 20.30 e sarà introdotta da una breve presentazione del film. Alla fine, seguirà un confronto con il pubblico in sala.

Il biglietto per la singola proiezione ha il costo di 3.50 euro e va acquistato direttamente alle casse. L’abbonamento per i quattro film costa 12 Euro e va acquistato esclusivamente in prevendita.

Per info e prenotazioni:

349.1882650

368.3366126