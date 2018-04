Cannes, svelate la Quinzaine e la Semaine

Si arricchisce il programma del 71° Festival francese, alla Quinzaine ‘Troppa grazia’ di Zanasi e ‘La strada dei Samouni’ di Savona e Massi

Sono due i lungometraggi italiani che saranno presentati nella sezione Quinzaine des Réalisateurs della prossima edizione del Festival di Cannes (8-19 maggio), la numero 71. Si tratta di Troppa grazia di Gianni Zanasi (scelto come film di chiusura della selezione) e di La strada dei Samouni di Stefano Savona e Simone Massi, a cui si aggiunge il cortometraggio La lotta di un nome illustre del cinema italiano e molto amato dal festival francese: Marco Bellocchio. La commedia Troppa grazia ha tra i protagonisti Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi, mentre La strada dei Samouni di Stefano Savona (con le animazioni di Simone Massi) è un originale ritratto di una famiglia appartenente a una piccola comunità di contadini nella periferia rurale di Gaza City. Scritto e diretto da Bellocchio, La lotta ha tra gli interpreti Fabrizio Falco e Barbara Ronchi, insieme a Ione Bertola.

Gli altri titoli in programma della Quinzaine comprendono:

Amin di Philippe Faucon

Climax di Gaspar Noé

Carmen Y Lola, di Arantxa Echevarria

Comprame Un Revolver (Buy Me A Gun) di Julio Hernandez Cordon

Les Confins Du Monde di Guillaume Nicloux

El Motoarrebatador (The Snatch Thief) di Agustin Toscano

En Liberté di Pierre Salvadori

Joueurs (Treat Me Like Fire) di Marie Monge

Leave No Trace di Debra Granik

Los Silencios di Beatriz Seigner

The Pluto Moment di Ming Zhang

Mandy di Panos Cosmatos

Mirai di Mamoru Hosoda

Le Monde Est A Toi di Romain Gavras

Petra di Jaime Rosales

Teret (The Load) di Ognjen Glavonic

Weldi (Dead Son) di Mohamed Ben Attia

Nessun italiano invece presente nella sezione parallela della Semaine de la Critique che si aprirà con il film Wildlife di Paul Dano, tra le proiezioni speciali, (interpretato da Carey Mulligan e Jake Gyllenhaal). Ecco gli altri titoli:

Proiezioni speciali:

Our Struggles di Guillaume Senez

Shéhérazade di Jean-Bernard Marlin

Guy di Alex Lutz (film di chiusura)

Concorso:

Chris The Swiss di Anja Kofmel

Diamantino di Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt

One Day di Zsófia Szilágyi

Fuga (Fugue) di Agnieszka Smoczynska

Woman At War di Benedikt Erlingsson

Sauvage di Camille Vidal-Naquet

Sir di Rohena Gera

Maria Elena Vagni