Cannes a Roma e a Milano

Grandi film in anteprime dal prestigioso festival francese nella Capitale e nel capoluogo lombardo

A poche settimane dalla conclusione del 72° Festival di Cannes si rinnova l’appuntamento di inizio estate con la selezione, in anteprima e rigorosamente in versione originale sottotitolata, di una serie di film in anteprima a Roma e a Milano, tra i titoli più significativi presentati durante la kermesse francese.

Roma

Le vie del cinema da Cannes a Roma | 12 – 16 giugno 2019

Le vie del cinema da Cannes a Roma, giunta alla 23esima edizione, si svolge nella Capitale dal 12 al 16 giugno. L’iniziativa, che fa parte del programma dell’Estate Romana, è promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE, con il contributo della Regione Lazio per la promozione dei Fondi Europei. Organizzato da ANEC Lazio con la Fondazione Cinema per Roma I CityFest, l’evento inaugura l’edizione 2019 del progetto “Il Cinema attraverso i Grandi Festival”.

Tanti i titoli proposti in anteprima assoluta dal Concorso e dalle altre sezioni che saranno proiettati nei cinema Adriano, Eden Film Center e Giulio Cesare in versione originale con i sottotitoli in italiano (con la sola eccezione della versione restaurata di Shining). Provenienti dal Concorso, i seguenti film: il vincitore della Palma d’Oro Gisaengchung (Parasite) del regista coreano Bong Joon-ho; Les Misérables, rivelazione del festival e vincitore del Premio della Giuria diretto da Ladj Ly, attore e sceneggiatore nonché regista al debutto; Portrait de la Jeune fille en feu, vincitore del Premio per la migliore sceneggiatura, diretto dalla regista Céline Sciamma; It Must be Heaven, premiato con la Menzione speciale della giuria e il Premio FIPRESCI della critica internazionale, opera dell’autore palestinese Elia Suleiman; Sorry We Missed You di Ken Loach ; The Dead don’t Die (I morti non muoiono), lo zombie movie di Jim Jarmusch che ha inaugurato il festival; il sorprendente film cinese Nan fang che zhan de ju hui (The Wild Goose Lake), di Diao Yinan. Dal Certain Regard arriva invece il vincitore del premio per il miglior film della sezione, il brasiliano A vida invisível de Eurídice Gusmão (The Invisible Life of Eurídice Gusmão), di Karim Aïnouz. Dalla sezione Fuori Concorso arriva poi Family Romance, LLC., dal grande autore tedesco Werner Herzog, mentre da Cannes Classics giunge l’edizione restaurata di Shining di Stanley Kubrick (1980): il capolavoro del regista americano sarà mostrato in una versione inedita, la stessa proposta a Cannes dopo l’accurato restauro con scansione in 4K del negativo originale da 35 mm, in versione originale con sottotitoli in francese. Dalla Quinzaine Des Réalisateurs approdano infine Alice et le maire, commedia politica del regista francese Nicolas Pariser (premio Label Europa Cinemas) con Fabrice Luchini, e Yves di Benoît Forgeard.

Il programma completo della manifestazione è disponibile online sul sito di ANEC Lazio www.aneclazio.com.

INGRESSI

Intero: 7 € Ridotto: 6 € (over 65, studenti universitari e di scuole cinema)

Milano

le vie del cinema 2019 | 12 – 27 giugno 2019

Anche quest’anno con le vie del cinema 2019 una selezione di sette anteprime prestigiose provenienti dal Festival di Cannes vengono proposte a Milano grazie al progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.

Si parte il 12 giugno con The Dead Don’t Die di Jim Jarmusch con super cast (Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Selena Gomez, Chloe Sevigny, Iggy Pop e Tom Waits). A seguire (nei giorni 17, 18, 19 e 24, 25, 26, 27) i principali film premiati dalla giuria presieduta da Alejandro González Iñarritu: la Palma d’Oro Parasite di Bong Joon-ho, astro nascente del cinema sudcoreano incoronato anche dalla critica internazionale, il Premio per la Migliore sceneggiatura Portrait de la jeune fille en feu di Céline Sciamma, il Premio della Giuria Les misérables di Ladj Ly, la Menzione Speciale della Giuria It Must be Heaven di Elia Suleiman, Sorry We Missed You di Ken Loach e The Wild Goose Lake del filmmaker cinese Diao Yinan. Tutti i film saranno introdotti da giornalisti e critici cinematografici.

CALENDARIO DEL LE PROIEZIONI

Mercoledì 12 giugno ore 20.15

Anteo Palazzo del Cinema (sala Astra): The Dead Don’t Die di Jim Jarmusch

Lunedì 17 giugno ore 21.15

Arcobaleno Filmcenter (sala 1): Portrait de la jeune fille en feu di Céline Sciamma

Martedì 18 giugno ore 20.30

Anteo Palazzo del Cinema (sala Excelsior): Sorry We Missed You di Ken Loach

Mercoledì 19 giugno ore 20.30

Colosseo Multisala (sala Venezia): Les misérables di Ladj Ly

Lunedì 24 giugno ore 21.15

Arcobaleno Filmcenter (sala 1): The Wild Goose Lake di Diao Yinan

Martedì 25 giugno ore 20.00

Anteo Palazzo del Cinema (sala Excelsior): Parasite di Bong Joon-ho

Martedì 25 giugno ore 20.15

Anteo Palazzo del Cinema (sala Astra): Portrait de la jeune fille en feu di Céline Sciamma

Mercoledì 26 giugno ore 20.30

Colosseo Multisala (sala Venezia): It Must Be Heaven di Elia Suleiman

Giovedì 27 giugno ore 21.00

Cinema Palestrina: Parasite di Bong Joon-ho

BIGLIETTI

Intero 7€

INFORMAZIONI

AGIS lombarda

02 6739781 (dalle 10.00 alle 13.00) – info@agislombarda.it

Web: leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com