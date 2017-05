Cannes, la Palma d’oro va in Svezia

Tutti i premiati dell’edizione numero 70 del Festival francese

Molto attesa, come sempre, la cerimonia di premiazione del 70° Festival di Cannes si è svolta ieri sera, 28 maggio. La giuria dell’edizione 2017, presieduta da Pedro Almodóvar (tra i giurati, anche Paolo Sorrentino), ha assegnato la Palma d’oro al film svedese The Square, diretto da Ruben Östlund: alla sua quarta partecipazione a Cannes, ma alla sua prima in concorso, il regista già diventato noto con il precedente Forza maggiore, entra nel “club” dei grandi.

Ecco l’elenco completo dei vincitori:

Palma d’oro: The Square di Ruben Östlund

Premio del 70° Anniversario: Nicole Kidman

Gran Premio speciale della giuria: 120 battements par minute di Robin Campillo

Premio per la miglior regia: Sofia Coppola per The Beguiled

Premio per il miglior attore: Joaquin Phoenix per You Were Never Really Here di Lynne Ramsay

Premio per la miglior attrice: Diane Kruger per In the Fade di Fatih Akın

Premio della giuria: Nelyubov (Loveless) di Andrey Zvyagintsev

Premio miglior sceneggiatura ex aequo:

Yorgos Lanthimos e Efthimis Filippou per The Killing of a Sacred Deer

Lynne Ramsay per You Were Never Really Here

Caméra d’or (miglior opera prima): Jeunne Femme/Montparnasse Bienvenue di Leonor Serraille (presentato nella sezione Un Certain Regard)

Nella foto: Ruben Östlund premiato con la Palma d’oro per The Square da Juliette Binoche e Pedro Almodóvar (© Valery Hache / AFP)