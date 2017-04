A Cannes anche Sorrentino (in giuria)

La giuria del concorso ufficiale della 70a edizione del festival francese

È stata annunciata dal Festival di Cannes la giuria del concorso ufficiale della 70ma edizione. Sotto la presidenza del regista, sceneggiatore e produttore spagnolo Pedro Almodóvar (già annunciato a fine gennaio), ci saranno altri otto giurati internazionali del mondo del cinema. Tra questi, il regista e sceneggiatore italiano Paolo Sorrentino, che non avrà l’imbarazzo di giudicare un collega (come noto, non ci sono film italiani in gara per la Palma d’oro). Ecco gli altri giurati: la regista, sceneggiatrice e produttrice tedesca Maren Ade; l’attrice e produttrice americana Jessica Chastain; l’attrice e produttrice cinese Fan Bingbing; l’attrice, regista e sceneggiatrice francese Agnès Jaoui; il regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano Park Chan-wook; l’attore e produttore americano Will Smith; il compositore francese Gabriel Yared.

I premi verranno assegnati domenica 28 maggio, al termine della cerimonia di chiusura.