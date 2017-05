Cannes 7 – Jasmine Trinca miglior interprete a “Un Certain Regard”

L’attrice vince il premio per la sua prova in “Fortunata” di Sergio Castellitto

Alla vigilia della consegna dei premi del concorso ufficiale, la sezione parallela del Festival di Cannes ha emesso i suoi verdetti. La giuria guidata da una presidente d’eccezione come Uma Thurman ha premiato, tra gli altri, come miglior interprete (non c’è un doppio premio per attore o attrice, ma un solo riconoscimento) la “nostra” Jasmine Trinca per la sua eccellente prova nel film Fortunata, diretto da Sergio Castellitto.

Ecco gli altri premi assegnati:

PRIX UN CERTAIN REGARD

Lerd (Un homme intègre – A Man of Integrity)

di Mohammad Rasoulof

PREMIO PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE

Jasmine Trinca per Fortunata di Sergio Castellitto

PREMIO POESIA DEL CINEMA

Barbara di Mathieu Amalric

PREMIO PER LA REGIA

Taylor Sheridan per Wind River