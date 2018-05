Il brivido dell’azzardo. Alla Febbre è l’ora di Molly

Lunedì 14 maggio 2018 la nostra rassegna propone il film “Molly’s Game” di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Kevin Costner, Idris Elba e Michael Cera.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde (che ha ottenuto dal pubblico con un buon 39,6 di “temperatura”), lunedì 14 maggio presenta Molly’s Game, di Aaron Sorkincon una strepitosa Jessica Chastain, Kevin Costner, Idris Elba e Chris O’Dowd.

Una ex atleta olimpica costretta a interrompere la carriera sportiva si trova in poco tempo a organizzare partite di poker tra giocatori milionari: prima per il suo capo, poi da sola Ma a un certo punto il gioco le sfugge di mano.

«Si sente», spiega Beppe Musicco nella sua recensione, «non poco lo stile di Sorkin in questo Molly’s Game, anche nel “voice over” autobiografico con cui la protagonista si presenta e che ricalca lo schema di The Social Network: una persona con talento, che deve confrontarsi con un ambiente cui si sente estranea ma che vuole conquistare, a qualsiasi costo. Ma se Mark Zuckerberg ha cambiato le regole della comunicazione online, Molly invece guarda gente come Zuckerberg vincere e perdere spropositate somme di denaro sul suo tavolo di “Texas Hold’Em”, la variante del poker a carte scoperte. E Jessica Chastain riesce a tenere benissimo il tempo accelerato del film, con un misto di charme, decisione e sfrontatezza, non privi di empatia nei confronti dei suoi clienti».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 14 maggio 2018 alle ore21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera proseguirà poi lunedì 21 con il film di animazione L’isola dei cani di Wes Anderson, mentre il 28 maggio spazio alla commedia italiana con Contromano, diretto e interpretato da Antonio Albanese.

La classifica aggiornata della Febbre: