Una ragazza decide di cambiare la propria vita allenandosi per partecipare alla maratona di New York

Vincitore del premio del pubblico al Sundance Festival, Brittany non si ferma più viene distribuito esclusivamente online sulla piattaforma Amazon Prime. Ispirato a una storia vera, il film è la storia della poco meno che trentenne Brittany (Jillian Bell), newyorkese dal lavoro precario, sovrappeso e con scarsa stima di sé. Dopo una visita dal dottore, che le dice che il suo stile di vita a base di alcolici e cibi grassi può compromettere seriamente la sua salute, accetta (molto controvoglia) di iniziare a correre. Con le sue vecchie All Star l’inizio sarà il suo isolato, poi due isolati, poi si farà convincere dalla vicina Catherine (Erica Hernandez) ad unirsi a un gruppo di runner amatoriali (indossando però un fiammante paio di scarpe da corsa). Contagiata dall’atmosfera amicale di Catherine e di Seth (un altro che ha iniziato a correre da adulto), deciderà di imbarcarsi nella preparazione atletica per poter partecipare alla famosissima Maratona di New York.

Costruito come un percorso motivazionale, anche se infarcito di momenti umoristici e battute argute, il film di Paul Downs Colaizzo – che comunque racconta una storia vera, come si vede sui titoli di coda – sembra più che altro pagato dai venditori di scarpe sportive. Evitando però ogni possibile sarcasmo per un ipotetico proselitismo, il film si premura di scegliere i momenti comici ironizzando su quelli che corrono, e come sia molto più comodo starli a guardare piuttosto che unirsi a loro. Ma l’effetto moralistico è comunque inevitabile. Anche quando Brittany si innamora del suo collega Jern (Utkarsh Ambudkar), col quale divide i turni di dog sitting e la casa dei padroni quando sono assenti, e che non ha nessun interesse per lo sport, le scene sembrano solo un riempitivo tra un allenamento e l’altro.

Ovviamente la perdita di chili vorrà dire anche nuove soddisfazioni personali e professionali per Brittany, che troverà il lavoro che desiderava e l’amore che sognava. Simpatica la protagonista, meno i suoi amici (veri o falsi che si dimostrino), il film – classico film alla Sundance, con pregi e difetti annessi – corre prevedibilmente verso l’apoteosi finale con ampiezza di scene dal vivo dei runners che arrivano da tutto il mondo per i 42 Km più alla moda del momento. E che presumibilmente si incrementeranno anche di qualche entusiasta spettatore del film.

Beppe Musicco