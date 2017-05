Boston – Caccia all’uomo per la Febbre dell’8 maggio

Lunedì 8 maggio nuovo appuntamento della Febbre del Lunedì Sera, la rassegna/cineforum di Sentieri del Cinema nella nuova casa del Multiplex Skyline del Centro Sarca, con il film di Peter Berg

Dopo il ritorno de La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane – e dopo la buona prova de La luce sugli oceani di Derek Cianfrance, votato dal pubblico con un bel 39,5 – l’appuntamento del lunedì prosegue l’8 maggio nella nuova casa del Multiplex Skyline del Centro Sarca con Boston – Caccia all’uomo di Peter Berg.

Il 15 aprile 2013 a Boston è il Patriots Day. Giovani, famiglie con bambini, anziani si riversano dal primo mattino nelle le strade della città per seguire la tradizionale maratona. È una splendida giornata di sole, e quando tutti i corridori stanno per terminare il percorso due ordigni esplodono vicino al traguardo, uccidendo tre persone (di cui un bambino di 8 anni) e ferendone 264: l’ombra del terrorismo torna a sconvolgere il suolo statunitense. Nei quattro giorni successivi la polizia e l’Fbi, con la collaborazione esemplare di tutta la popolazione, metteranno in piedi una task-force di più di mille agenti per catturare i responsabili…

«Nonostante la retorica dell’eroismo e dell’impegno civico che fanno essere un po’ prevenuti nei confronti di questo tipo di film», afferma Alessandro Giuntini nella sua recensione, «Boston – Caccia all’uomo è un lavoro di buonissimo livello, che riesce a coinvolgere e appassionare lo spettatore dall’inizio del film grazie anche all’ottimo cast. La ricostruzione emotiva di ciò che ha passato la popolazione di Boston in quei giorni non è esagerata e vengono illustrati sobriamente tutti i simboli di una città che all’improvviso si è sentita sotto attacco: la maratona, i Red Socks, il Patriots Day (giorno in cui si ricorda l’inizio della Guerra d’indipendenza), il Mit (la celebre università del Massachussetts)». E se magari l’intento di mostrare “la città che va avanti” malgrado la paura attraverso alcuni artifici di sceneggiatura risulta a tratti un po’ macchinoso, il film non perde in realismo, «mettendo abbracci, pianti e tutte le altre reazioni emotive ai posti giusti, nei momenti giusti e nella misura giusta. Molto bella poi, nella sua semplicità, la riflessione del sergente Saunders sull’amore come unica risposta adeguata alla violenza, nonostante l’esigenza di combatterla e contrastarla».

Di tutto questo e degli altri temi del film parleremo lunedì al termine della proiezione. Non cambia lo schema del nostro cineforum: una breve introduzione di un critico di Sentieri del Cinema prima della proiezione e poi la possibilità di fermarsi dopo il film per il “dibattito“, ovvero per analizzare insieme gli aspetti più importanti dell’opera. Come sempre, si inizia alle 21 puntuali: prezzo unico (più basso che negli ultimi anni…): 5 euro, 4 euro per i tesserati a Sentieri del Cinema; la tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 8 maggio presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). A seguire, avremo il 15 maggio Lasciati andare di Francesco Amato. Prendete il termometro, la Febbre è tornata!