Borg McEnroe a Premiere Night

Il film sui due grandi campioni del tennis per la nuova iniziativa milanese realizzata da Viva il cinema! – che nasce dall’esperienza di alcuni tra noi

Premiere Night, la nuova iniziativa milanese realizzata da Viva il cinema! – che nasce dall’esperienza di alcuni tra noi di Sentieri del Cinema – nei cinema Arcobaleno Filmcenter e Ducale Multisala propone venerdì 17 novembre in entrambe le sale il film Borg McEnroe di Janus Metz Pedersen.

Borg McEnroe, vincitore all Festa del Cinema di Roma del Premio del Pubblico BNL, porta per la prima volta sul grande schermo una delle più straordinarie rivalità sportive di tutti i tempi. Da una parte l’algido e composto Bjorn Borg (Sverrir Gudnason), dall’altra l’irascibile e sanguigno John McEnroe (Shia LaBeouf). Il primo desideroso di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo determinato a spodestarlo. Svelando la loro vita fuori e dentro il campo, il film è il ritratto avvincente, intimo ed emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wimbledon 1980.

Ricordiamo che, a differenza di altre rassegne, il prezzo è pieno anche se per i tesserati di Sentieri del cinema è possibile assistere alla Premiere Night al prezzo ridotto di 6,50 euro. Per usufruire della promozione è necessario presentare alla cassa del cinema il coupon dedicato (lo potete scaricare QUI). Non è necessario stampare il coupon ma potete mostrarlo anche in versione digitale da tablet o cellulare. Il voucher vale per tutte le Premiere Night.

Premiere Night non è un classico cineforum, caso mai un “cinema talk”: la voglia di condividere la visione di un film e di parlarne insieme quasi “in diretta”, non con quei tempi differiti – di poche settimane o di alcuni mesi – dei cineforum cui siamo abituati (noi per primi). Una visione quasi “senza rete”, per il pubblico e anche per noi, ovvero senza la protezione di una visione meditata nel tempo, ma con la freschezza di reazioni immediate, in sintonia con l’esperienza del pubblico seppur con l’esperienza maturata nella nostra professione. Inoltre, per la prima volta a Milano, possiamo rivolgerci a chi nei feriali fatica a uscire di casa e dedica al cinema (e ad altri svaghi) solo il weekend…

Venerdì 17 novembre alle 21.30, quindi, appuntamento con Borg McEnroe al Ducale Multisala e all’Arcobaleno Film Center. A vivacizzare le serate di Premiere Night ci saranno Antonio Autieri, Beppe Musicco, Alessandro Giuntini e Raffaele Chiarulli della redazione di Sentieri del Cinema.

SCARICA LA SCHEDA DI BORG MCENROE