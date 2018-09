Bogside Story

A Derry, Irlanda del Nord, nel 1972 l’esercito inglese apre il fuoco su una folla inerme. In quei luoghi l’arte conserva la memoria della tragedia.

La Bloody Sunday di Derry, avvenuta il 30 gennaio 1972, è conosciuta ai più per le parole della canzone che Bono e gli U2 le hanno dedicato nel 1983: 14 civili morirono sotto il fuoco dell’esercito britannico, una carneficina che segnò un punto di non ritorno nella guerra tra irlandesi (cattolici) e britannici, seguito da più di venti anni di scontri e morti da entrambe le parti.

Questo piccolo documentario non mira a ricostruire nei dettagli le circostanze dell’evento (anche se le registrazioni e le foto fatte dal reporter italiano Fulvio Grimaldi, presente sul luogo, sono testimonianze impressionanti), quanto a mostrare come quel giorno si sia indelebilmente scolpito nella memoria di una comunità, quella del quartiere di Bogside.

Gli elementi essenziali del contesto politico e storico vengono riassunti brevemente in poche righe in testa ad ognuno dei capitoli in cui il documentario è diviso; ed è possibile che a chi sia meno addentro alle vicende irlandesi sfuggano alcuni passaggi. Non è comunque un’ambiziosa ricostruzione storica, o un sorprendente scoop giornalistico su un caso di cronaca, lo scopo del documentario, quanto la raccolta di esperienze personali intense e umanissime.

Buona parte del film, infatti, si focalizza, in realtà, sul lavoro di tre artisti locali, i Bogside Artist, autori di una dozzina di grandi murales eseguiti sulle pareti degli edifici del quartiere, opere che sono insieme un tributo e una meditazione sulla violenza di quei giorni, sulle sue conseguenze e sulla possibilità non solo di giustizia ma anche di perdono. Sia i tre artisti che l’anziano padre Daly (protagonista di un drammatico scatto di Grimaldi diventato il simbolo di quel tragico giorno) insistono ripetutamente su quest’ultimo aspetto e sulla funzione educativa che i murales (arte popolare e per sua natura soggetta all’erosione degli elementi e quindi bisognosa di cura costante) possono avere per l’intera comunità.

Anche Grimaldi, che rivisita i luoghi della tragedia per testimoniare la terza e forse finalmente decisiva inchiesta sugli eventi (inizialmente nascosti e manipolati dal governo britannico), finisce per uscire dal suo ruolo di testimone esterno, per diventare lui stesso parte di una storia di dolore e di ferite, ma anche di lealtà e amicizia capace di toccare anche chi non l’ha vissuta.

Laura Cotta Ramosino