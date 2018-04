I bambini ci guardano… Alla Febbre arriva Loveless

Lunedì 16 aprile 2018 la nostra rassegna propone il film vincitore del Premio della Giuria a Cannes, diretto da Andrej Zvjagincev e interpretato da Aleksey Fateev, Aleksey Rozin, Andris Keiss, Marina Vasilyeva, Maryana Spivak e Matvey Novikov.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Tonya (premiato dal pubblico con un buon 39,8) lunedì 16 aprile presenta Loveless, film vincitore del Premio della Giuria a Cannes, diretto da Andrej Zvjagincev e interpretato da Maryana Spivak, Aleksey Rozin e dal giovanissimo Matvey Novikov.

Russia. Un uomo e una donna divorziano, ma nessuno dei due vuol tenere il figlio. Che a un certo punto prende una decisione drammatica.

«Il regista Andrey Zvyagintsev», dice Antonio Autieri nella sua recensione, «noto al grande pubblico per Il ritorno e Leviathan, mette in campo tutto lo stile visivo di cui il suo talento è ricco, ma anche il consueto tono esistenziale tipico del miglior cinema russo. Con Loveless, Premio della Giuria a Cannes, mette sotto accusa non solo due adulti egoisti e immaturi fino alle conseguenze peggiori, ma una società russa che sembra davvero alla deriva, in cui nessuno o quasi sembra interessarsi al bene degli altri. E nel farlo, propone alcuni momenti di forte intensità. Il film ha la forza di rimanere impresso nella memoria come uno dei più morali degli ultimi anni».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 16 aprile 2018 alle ore21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). La Febbre del Lunedì Sera prosegue poi lunedì 23 aprile con Hostiles – Ostili di Scott Cooper, cui seguirà lunedì 30 aprile A Quiet Place – Un posto tranquillo di John Krasinski.

